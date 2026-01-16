Ξύπνησε στη μέση της νύχτας με έναν πύθωνα 2,5 μέτρων πάνω στο στήθος της – «Αγάπη μου, μην κουνηθείς»

  • Στιγμές τρόμου έζησε μία γυναίκα στο Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας, καθώς ξύπνησε και διαπίστωσε ότι πάνω στο στήθος της είχε κουλουριαστεί ένας πύθωνας μήκους περίπου 2,5 μέτρων. Η Ρέιτσελ Μπλουρ αρχικά νόμιζε ότι χάιδευε τον σκύλο της.
  • Ο σύντροφός της άναψε το φως και της είπε: «Αγάπη μου μην κουνηθείς. Υπάρχει ένας πύθωνας πάνω σου». Αμέσως μετά, δόθηκε εντολή να απομακρυνθούν τα σκυλιά από το δωμάτιο για να αποφευχθεί το χάος.
  • Ο μη δηλητηριώδης «πύθωνας χαλιού» είχε εισέλθει από τα στόρια του παραθύρου και η γυναίκα κατάφερε με ψυχραιμία να τον καθοδηγήσει πίσω προς την έξοδο. Η ίδια δήλωσε σχετικά ήρεμη, λόγω της εξοικείωσής της με φίδια από την αγροτική της καταγωγή.
Enikos Newsroom

διεθνή

πύθωνας
Photo: Rachel Bloor

Στιγμές τρόμου έζησε μέσα στη νύχτα μία γυναίκα στο Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας, καθώς ξύπνησε και διαπίστωσε ότι πάνω στο στήθος της είχε κουλουριαστεί… ένας πύθωνας μήκους περίπου 2,5 μέτρων.

Η Ρέιτσελ Μπλουρ, μισοκοιμισμένη, άπλωσε το χέρι της νομίζοντας ότι χαϊδεύει τον σκύλο της, όμως σύντομα κατάλαβε ότι επρόκειτο για κάτι τελείως διαφορετικό: ένα λείο, ερπετό που κινούνταν αργά. Όπως ήταν λογικό τρόμαξε, τραβήχτηκε κάτω από τα σκεπάσματα, ενώ ο σύντροφός της άναψε το φως για να δει τι συμβαίνει.

«Μου λέει: “Αγάπη μου μην κουνηθείς. Υπάρχει ένας πύθωνας πάνω σου”», είπε η Μπλουρ στο BBC που αμέσως μετά έδωσε εντολή να απομακρυνθούν τα σκυλιά από το δωμάτιο. «Σκέφτηκα ότι αν ο σκύλος μας καταλάβαινε τι συμβαίνει, θα επικρατούσε χάος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αφού τα κατοικίδια βγήκαν με ασφάλεια έξω –και με τον σύζυγό της να εύχεται να ήταν κι εκείνος μαζί τους– η Μπλουρ άρχισε προσεκτικά να απεγκλωβίζεται από το κρεβάτι. «Προσπαθούσα απλώς να γλιστρήσω έξω από τα σκεπάσματα, αναρωτώμενη αν όλο αυτό είναι αληθινό», είπε.

Ο «πύθωνας χαλιού»

Όπως εκτιμά, ο μη δηλητηριώδης «πύθωνας χαλιού» (carpet python) είχε εισέλθει στο υπνοδωμάτιο από τα στόρια του παραθύρου και κατέληξε στο κρεβάτι. Μάλιστα, ακόμη και όταν ήταν κουλουριασμένος πάνω της, μέρος της ουράς του βρισκόταν εκτός παραθύρου.

Αφού απελευθερώθηκε, η γυναίκα κατάφερε με ψυχραιμία να καθοδηγήσει το φίδι πίσω προς το άνοιγμα από όπου είχε μπει. «Ήταν τόσο μεγάλος, αλλά δεν φάνηκε ιδιαίτερα αγχωμένος. Απλώς κινούνταν αργά στο χέρι μου», είπε.

Σε αντίθεση με τον σύζυγό της που παρέμεινε σοκαρισμένος, η ίδια δήλωσε σχετικά ήρεμη, καθώς μεγάλωσε σε αγροτική περιοχή και είχε συνηθίσει την παρουσία φιδιών. «Πιστεύω ότι αν είσαι ήρεμος, είναι κι εκείνα ήρεμα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι αν στη θέση του φιδιού βρισκόταν ένας φρύνος (cane toad) –ένα από τα πιο δηλητηριώδη είδη στην Αυστραλία– τότε ο τρόμος της θα ήταν πολύ μεγαλύτερος.

Το περιστατικό έληξε χωρίς τραυματισμούς. Οι πύθωνες είναι συνηθισμένοι στις παράκτιες περιοχές της Αυστραλίας και τρέφονται κυρίως με μικρά θηλαστικά και πτηνά.

 

10:15 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

