Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Τρομακτικό βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ένας πύθωνας έξι μέτρων σέρνει έναν ξεναγό κάτω από το νερό, λίγες στιγμές πριν τυλιχθεί γύρω από τον λαιμό του.

Ο έμπειρος κυνηγός φιδιών, Χέρου, ήταν σε ένα ποτάμι στο νησί Βόρνεο στην Ινδονησία, όταν η ομάδα του παρατήρησε το μεγάλο ερπετό να ξεκουράζεται κοντά στην όχθη του ποταμού.

Το βίντεο δείχνει τον Χέρου να κάθεται στο πλάι του σκάφους προτού μπει στα σκοτεινά νερά και αρπάξει τον πύθωνα κοντά στο κεφάλι του. Σε μια εφιαλτική τροπή των γεγονότων, το φίδι έσυρε τον Χέρου από το σκάφος στο νερό, όπου εξαφανίστηκε κάτω από την επιφάνεια.

Αφού αναδύθηκε στην επιφάνεια, κουνήθηκε μανιωδώς στο νερό, ενώ ο πύθωνας άρχισε γρήγορα να τυλίγει το σώμα του γύρω από τον κορμό του, προτού ανέβει στα χέρια και τον λαιμό του.

Το υπόλοιπο πλήρωμα έσπευσε αμέσως να αναλάβει δράση. Χρειάστηκαν δύο άνδρες, ο ένας να κρατάει το κεφάλι του πύθωνα και ο άλλος την ουρά του, για να απελευθερώσουν τελικά τον οδηγό – ο οποίος ως εκ θαύματος έμεινε αλώβητος.

Το φίδι τελικά πιάστηκε και μεταφέρθηκε στο σκάφος, όπου το πλήρωμα έβγαλε φωτογραφίες μαζί του πριν το αφήσει πίσω στην άγρια ​​φύση.

Ο Mohamad Alisa, ο οποίος βιντεοσκόπησε την τρομακτική δοκιμασία, είπε ότι ο πύθωνας ήταν ο «μεγαλύτερος και ισχυρότερος» που είχε δει ποτέ η ομάδα.