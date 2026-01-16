Αίγιο: Συνελήφθη ο 16χρονος που ξυλοκόπησε άγρια συνομήλικό του

Σύνοψη από το

  • Συνελήφθη χθες (15/01) ο 16χρονος που φέρεται πως ξυλοκόπησε άγρια συνομήλικό του έξω από σχολείο στο Αίγιο.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου δράστη για παραμέληση ανηλίκου.
  • Το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι έξω από το Ειδικό Σχολείο του Αιγίου, με τον ανήλικο να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρίου μετά τους τραυματισμούς.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αίγιο: Συνελήφθη ο 16χρονος που ξυλοκόπησε άγρια συνομήλικό του

Συνελήφθη χθες (15/1) ο 16χρονος που φέρεται πως ξυλοκόπησε άγρια έναν συνομήλικό του, έξω από σχολείο στο Αίγιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου.

Υπενθυμίζεται πως όλα συνέβησαν το μεσημέρι έξω από το Ειδικό Σχολείο του Αίγιου, όταν ο 16χρονος, για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής επιτέθηκε στον ανήλικο και άρχισε να τον χτυπά.

Από τα χτυπήματα ο 16χρονος τραυματίστηκε με αποτέλεσμα αρχικά να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αιγίου και στην συνέχεια στο Καραμανδάνειο και από εκεί στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου και νοσηλεύεται.

