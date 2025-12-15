Νότια Κορέα: Ο πρώην πρόεδρος Γιούν Σουκ-Γέολ κατηγορείται για πρόκληση της Βόρειας Κορέας σε στρατιωτική επίθεση

Σύνοψη από το

  • Έρευνα ειδικού εισαγγελέα φέρνει στο φως σοβαρές κατηγορίες σε βάρος του πρώην Προέδρου της Νότιας Κορέας, Γιούν Σουκ-Γέολ, υποστηρίζοντας ότι επιχείρησε να ωθήσει τη Βόρεια Κορέα σε στρατιωτική επίθεση.
  • Στόχος του φερόμενου σχεδίου ήταν η δημιουργία προσχήματος για την κήρυξη στρατιωτικού νόμου τον Δεκέμβριο του 2024 και η κίνηση εναντίον πολιτικών του αντιπάλων.
  • Ο ειδικός εισαγγελέας Τσο Ουν-σέοκ δήλωσε ότι η ερευνητική ομάδα ολοκλήρωσε εξαμηνιαία έρευνα και προχώρησε στην απαγγελία κατηγοριών σε 24 άτομα, ανάμεσά τους ο Γιούν Σουκ-Γέολ και πέντε μέλη του υπουργικού συμβουλίου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Νότια Κορέα: Ο πρώην πρόεδρος Γιούν Σουκ-Γέολ κατηγορείται για πρόκληση της Βόρειας Κορέας σε στρατιωτική επίθεση

Σοβαρές κατηγορίες σε βάρος του πρώην Προέδρου της Νότιας Κορέας, Γιούν Σουκ-Γέολ, φέρνει στο φως η έρευνα ειδικού εισαγγελέα, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο πρώην αρχηγός του κράτους επιχείρησε να ωθήσει τη Βόρεια Κορέα σε στρατιωτική επίθεση, με στόχο να δημιουργήσει πρόσχημα για την κήρυξη στρατιωτικού νόμου τον Δεκέμβριο του 2024 και να κινηθεί εναντίον πολιτικών του αντιπάλων.

Ο ειδικός εισαγγελέας Τσο Ουν-σέοκ δήλωσε σε ενημέρωση ότι η ερευνητική του ομάδα ολοκλήρωσε εξαμηνιαία έρευνα για κατηγορίες στάσης και προχώρησε στην απαγγελία κατηγοριών σε 24 άτομα, ανάμεσά τους ο Γιούν Σουκ-Γέολ και πέντε μέλη του υπουργικού συμβουλίου, για τη φερόμενη εμπλοκή τους στην υπόθεση. Όπως ανέφερε, η έρευνα εστίασε σε ενέργειες που, σύμφωνα με τα ευρήματα, στόχευαν στη δημιουργία συνθηκών εσωτερικής κρίσης.

Πηγή: Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 κορυφαίες συμβουλές για άνδρες που θέλουν φλογερή σεξουαλική ζωή, σύμφωνα με ειδικό

Baby botox: Ποια τα οφέλη και οι κίνδυνοι του να ξεκινήσει κάποιος τις ενέσεις πριν εμφανιστούν ρυτίδες

Τέλος οι διώξεις για χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ – Τι προβλέπει νέα διάταξη μετά την πτώχευση

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Ενισχύσεις de minimis ύψους 2,1 εκατ. ευρώ – Οι δικαιούχοι

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
05:56 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Άντονι Αλμπανέζε: Η Αυστραλία θα εξετάσει αυστηρότερους νόμους για την οπλοκατοχή μετά τη μαζική επίθεση στο Σίδνεϊ

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνησή του σκο...
05:10 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Λος Άντζελες: Δύο άτομα βρέθηκαν νεκρά σε σπίτι που ανήκει στον σκηνοθέτη, Ρομπ Ράινερ

Δύο άτομα εντοπίστηκαν νεκρά το απόγευμα της Κυριακής σε σπίτι στο Λος Άντζελες που ανήκει στο...
03:40 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Ιράν: Σταθερή και αποφασιστική υποστήριξη στη Χεζμπολάχ στον αγώνα της κατά του Ισραήλ

Το Ιράν διαμηνύει με κάθε τρόπο πως παραμένει σταθερό στην υποστήριξή του προς τη Χεζμπολάχ, τ...
02:55 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Συνεχάρησαν τον Χοσέ Αντόνιο Καστ για την εκλογή του στην προεδρία της Χιλής και προανήγγειλαν στενή συνεργασία

Οι ΗΠΑ συνεχάρησαν επίσημα τον Χοσέ Αντόνιο Καστ για την εκλογή του στην προεδρία της Χιλής, μ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα