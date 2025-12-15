Νότια Κορέα: Ο πρώην πρόεδρος Γιούν Σουκ-Γέολ κατηγορείται για πρόκληση της Βόρειας Κορέας σε στρατιωτική επίθεση

Σοβαρές κατηγορίες σε βάρος του πρώην Προέδρου της Νότιας Κορέας, Γιούν Σουκ-Γέολ, φέρνει στο φως η έρευνα ειδικού εισαγγελέα, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο πρώην αρχηγός του κράτους επιχείρησε να ωθήσει τη Βόρεια Κορέα σε στρατιωτική επίθεση, με στόχο να δημιουργήσει πρόσχημα για την κήρυξη στρατιωτικού νόμου τον Δεκέμβριο του 2024 και να κινηθεί εναντίον πολιτικών του αντιπάλων.

Ο ειδικός εισαγγελέας Τσο Ουν-σέοκ δήλωσε σε ενημέρωση ότι η ερευνητική του ομάδα ολοκλήρωσε εξαμηνιαία έρευνα για κατηγορίες στάσης και προχώρησε στην απαγγελία κατηγοριών σε 24 άτομα, ανάμεσά τους ο Γιούν Σουκ-Γέολ και πέντε μέλη του υπουργικού συμβουλίου, για τη φερόμενη εμπλοκή τους στην υπόθεση. Όπως ανέφερε, η έρευνα εστίασε σε ενέργειες που, σύμφωνα με τα ευρήματα, στόχευαν στη δημιουργία συνθηκών εσωτερικής κρίσης.

Πηγή: Reuters