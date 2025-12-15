Ολυμπιακός κατά ΕΠΟ και Στεφάν Λανουά για τη διαιτησία: «Όσο κι αν προσπαθούν, δεν θα μας σταματήσουν»

  • Ο Ολυμπιακός εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια κατά της διαιτησίας του Γερμανού ρέφερι Σβεν Γιαμπλόνσκι μετά το 0-0 με τον Άρη, κατηγορώντας τον για μεροληπτική αντιμετώπιση.
  • Οι Πειραιώτες αναφέρονται σε συγκεκριμένες φάσεις, όπως ένα επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Τσικίνιο χωρίς κάρτα και ένα χτύπημα στο πρόσωπο του Πιρόλα που αγνοήθηκε, ως αποδείξεις εχθρικής στάσης.
  • Ολοκληρώνοντας, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού κατηγορούν ανοιχτά την ΚΕΔ, την ΕΠΟ και τον Στεφάν Λανουά, δηλώνοντας: «Όσο και να προσπαθήσει η ΕΠΟ, η ΚΕΔ ή οποιοσδήποτε άλλος να μας σταματήσει, δεν θα τα καταφέρει».
Ολυμπιακός κατά ΕΠΟ και Στεφάν Λανουά για τη διαιτησία: «Όσο κι αν προσπαθούν, δεν θα μας σταματήσουν»

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, καθώς οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0. Ωστόσο, το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα για τους Πειραιώτες, οι οποίοι ξέσπασαν με έντονη δυσαρέσκεια κατά της διαιτησίας και ειδικότερα του Γερμανού ρέφερι Σβεν Γιαμπλόνσκι, τον οποίο κατηγορούν για μεροληπτική αντιμετώπιση.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού εξαπέλυσαν επίθεση στην ΕΠΟ και την ΚΕΔ, με αιχμή τα διαιτητικά σφυρίγματα που, όπως υποστηρίζουν, στέρησαν από την ομάδα δύο πολύτιμους βαθμούς. «Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε έναν διαιτητή να κάνει ό,τι μπορεί για να χάσει ο σημερινός μας αντίπαλος, ο Άρης. Σήμερα, ο διαιτητής έκανε ό,τι μπορούσε για να μη νικήσει ο Ολυμπιακός», τονίζουν χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αναφέρονται σε συγκεκριμένες φάσεις που, κατά τη γνώμη τους, αποδεικνύουν την εχθρική στάση του διαιτητή απέναντι στην ομάδα. «Σωστά απέβαλε τον Γκαρθία, αλλά σε αντίστοιχο επικίνδυνο και βίαιο μαρκάρισμα στον αχίλλειο του Τσικίνιο στο 78ο λεπτό, υπέδειξε… πλεονέκτημα στο πλάγιο άουτ και φυσικά δεν τιμώρησε τον ποδοσφαιριστή του αντιπάλου με κάρτα». Επίσης, επισημαίνουν τη φάση στο 75’, όπου υπήρξε ξεκάθαρο χτύπημα στο πρόσωπο του Πιρόλα στα όρια της περιοχής, το οποίο αγνοήθηκε με χαρακτηριστική ευκολία από τον ρέφερι.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην περίπτωση του Φαντιγκά στο 60ό λεπτό, τον οποίο χαρακτηρίζουν ως «τελευταίο παίκτη» όταν ανέτρεψε τον Ταρέμι, αλλά δεν δόθηκε κόκκινη κάρτα. Επιπλέον, διαμαρτύρονται για τη διαχείριση του χρόνου, σημειώνοντας ότι το πρώτο ημίχρονο τελείωσε ένα λεπτό νωρίτερα, ενώ στο δεύτερο δόθηκαν μόλις τέσσερα λεπτά καθυστερήσεων, παρά τις δύο αποβολές, τις πολλές αλλαγές, τη χρήση του VAR και τις καθυστερήσεις του γκολκίπερ του Άρη. Από αυτά, υποστηρίζουν ότι παίχτηκε καθαρό ποδόσφαιρο μόνο για δύο λεπτά.

Ακόμη μία φάση που σηκώνει έντονη συζήτηση ήταν αυτή στο 72’, με ενδεχόμενο πέναλτι για χέρι, το οποίο, σύμφωνα με τους «ερυθρόλευκους», βρισκόταν σε απολύτως αφύσικη θέση πάνω από το σώμα και ψηλότερα από τον ώμο.

Ολοκληρώνοντας, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού κατηγορούν ανοικτά την ΚΕΔ, την ΕΠΟ και τον ίδιο τον Στεφάν Λανουά, σημειώνοντας: «Αν έτσι είναι οι ελίτ φίλοι του Λανουά της ΚΕΔ και της ΕΠΟ, ας μείνουν στη Γερμανία και ας πάει και ο Λανουά εκεί να τους βρει. Όσο και να προσπαθήσει η ΕΠΟ, η ΚΕΔ ή οποιοσδήποτε άλλος να μας σταματήσει, δεν θα τα καταφέρει».

02:25 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

