Χούλιο Ιγκλέσιας: Χαρακτηρίζει «εντελώς ψευδείς» τις σοβαρές καταγγελίες δύο πρώην υπαλλήλων του

  • Ο Ισπανός τραγουδιστής Χούλιο Ιγκλέσιας κατήγγειλε τις «εντελώς ψευδείς κατηγορίες» σε μήνυμά του, αρνούμενος ότι κακοποίησε ή δεν σεβάστηκε οποιαδήποτε γυναίκα.
  • Δύο πρώην υπάλληλοι του, η Λόρα και η Ρεμπέκα, τον κατηγορούν για «επίθεση και σεξουαλική παρενόχληση» καθώς και για κακοποιητικές συνθήκες εργασίας μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου 2021.
  • Οι καταγγελίες, που υποστηρίζονται από τις οργανώσεις Women’s Link Worldwide και Διεθνή Αμνηστία, υποβλήθηκαν στα ισπανικά δικαστήρια, με τις δύο γυναίκες να έχουν λάβει «καθεστώς προστατευόμενου μάρτυρα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ο Ισπανός τραγουδιστής Χούλιο Ιγκλέσιας κατήγγειλε τις «εντελώς ψευδείς κατηγορίες» σε μήνυμά του που δημοσιεύτηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης σχετικά με καταγγελίες δύο πρώην υπαλλήλων του που καταγγέλλουν σεξουαλική κακοποίηση και εμπορία ανθρώπων.

«Αρνούμαι ότι κακοποίησα, εξανάγκασα ή δεν σεβάστηκα οποιαδήποτε γυναίκα. Αυτές οι κατηγορίες είναι απολύτως ψευδείς και με θλίβουν βαθιά», έγραψε ο τραγουδιστής στο Instagram, στην πρώτη του αντίδραση από τότε που δημοσιοποιήθηκε η υπόθεση την Τρίτη.

«Με βαθιά θλίψη απαντώ στις κατηγορίες που απήγγειλαν δύο άτομα που εργάζονταν στο παρελθόν για μένα», έγραψε ο διεθνώς αναγνωρισμένος καλλιτέχνης.

«Δεν έχω νιώσει ποτέ τέτοια κακία, αλλά εξακολουθώ να έχω τη δύναμη για να ενημερώσω τους ανθρώπους για όλη την αλήθεια και να υπερασπιστώ την αξιοπρέπειά μου απέναντι σε μια τόσο σοβαρή κατηγορία», πρόσθεσε.

«Δεν μπορώ να ξεχάσω τόσους αγαπημένους ανθρώπους που μου έστειλαν μηνύματα στοργής και αφοσίωσης. Βρήκα μεγάλη παρηγοριά σε αυτούς», κατέληξε στο μήνυμα, το οποίο καταλήγει με μια αναπαραγωγή της υπογραφής του.

Μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου 2021, ο Χούλιο Ιγκλέσιας κατηγορείται για «επίθεση και σεξουαλική παρενόχληση» εις βάρος της Λόρα και της Ρεμπέκα (ψευδώνυμα), τότε ηλικίας 22 και 28 ετών, και ότι τις υπέβαλε επίσης σε κακοποιητικές συνθήκες εργασίας στις κατοικίες του στη Δομινικανή Δημοκρατία και στις Μπαχάμες, όπως κατήγγειλαν την Τετάρτη οι οργανώσεις Women’s Link Worldwide και η Διεθνής Αμνηστία, οι οποίες υποστηρίζουν τις δύο πρώην υπαλλήλους.

Στην καταγγελία που υπέβαλαν στις 5 Ιανουαρίου οι δύο γυναίκες στα ισπανικά δικαστήρια αναφέρονται κυρίως σε «πράξεις “που ενδέχεται να συνιστούν το αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την επιβολή καταναγκαστικής εργασίας και δουλείας”, “παραβιάσεις της σεξουαλικής ελευθερίας και ακεραιότητας, όπως η σεξουαλική παρενόχληση”, καθώς και σε επίθεση και ξυλοδαρμό και καταπατήσεις των δικαιωμάτων των εργαζομένων», δήλωσαν οι οργανώσεις.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη, η Women’s Link Worldwide και η Διεθνής Αμνηστία πρόσθεσαν ότι οι δύο ενάγουσες θα καταθέσουν σύντομα στις εισαγγελικές αρχές της Ισπανίας, οι οποίες τους έχουν χορηγήσει «καθεστώς προστατευόμενου μάρτυρα».

Την Τρίτη, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Univision και το ισπανικό διαδικτυακό ειδησεογραφικό πρακτορείο elDiario.es δημοσίευσαν μια εκτενή έρευνα βασισμένη στις μαρτυρίες της Ρεμπέκα και της Λόρα, της οικονόμου και της φυσικοθεραπεύτριας του τραγουδιστή κατά τη στιγμή των καταγγελλόμενων γεγονότων.

Οι δύο γυναίκες ισχυρίζονται ότι έπεσαν θύματα σεξουαλικής επίθεσης και παρενόχλησης από τον τραγουδιστή. Μία από αυτές περιέγραψε επίσης και στα δύο μέσα ενημέρωσης γεγονότα που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως βιασμός.

Πηγή: ΑΠΕ

