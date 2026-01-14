Ζανέτ Καπούγια για Χούλιο Ιγκλέσιας: «Άκουσα για τις καταγγελίες και δεν μου έκανε εντύπωση – Μου είχε πει να πάμε στο ξενοδοχείο για πρόβα»

Την Ζανέτ Καπούγια φιλοξένησαν στην εκπομπή τους, «Στούντιο 4», η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η καλλιτέχνις μίλησε για τον Χούλιο Ιγκλέσιας, με αφορμή τις καταγγελίες που έγιναν εναντίον του, αποκαλύπτοντας τη δική της εμπειρία από την συνεργασία της μαζί του.

«Προχθές που είδα την εκπομπή και άκουσα για τις καταγγελίες, δεν μου έκανε εντύπωση. Γιατί όταν ήρθε εδώ, που δεν είχε πολλή απήχηση στο κοινό, πάρα πολύ παλιά, το πρώτο πράγμα που μου είπε ήταν να πάμε στο ξενοδοχείο για να κάνουμε πρόβα», είπε στη συνέντευξή της η Ζανέτ Καπούγια.

Στη συνέχεια, η καλλιτέχνις ανέφερε ότι: «Επειδή από οχτώ ετών είμαι σε αυτή τη δουλειά, δεν χρειάστηκα να πάω σε κανένα ξενοδοχείο για να κάνω πρόβες. Του είπα “όχι, αρνούμαι, θα κάνουμε πρόβα στο στούντιο”».

«Πάρα πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν την εξουσία, και αυτό που λέμε “εξουσία σε λάθος χέρια”. Όταν είσαι καλλιτέχνης, νομίζω ότι πρέπει να είναι ένας άνθρωπος καθαρός, αλλά δεν είναι όλοι έτσι. Δεν θύμωσα, γιατί ήμουν συνηθισμένη στο να αρνούμαι», εξήγησε.