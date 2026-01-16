Γλυφάδα: Ιδιοκτήτης σπιτιού παίρνει στο κυνήγι επίδοξους διαρρήκτες – «Τι κάνετε εκεί ρε;» – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Ένας ιδιοκτήτης διαμερίσματος στην Γλυφάδα πήρε στο κυνήγι κουκουλοφόρους – επίδοξους διαρρήκτες που επιχείρησαν να μπουν στο σπίτι του.
  • Οι τρεις δράστες, φορώντας κουκούλες, μπήκαν στην πιλοτή πολυκατοικίας και με προσεκτικές κινήσεις «σκάναραν» τον χώρο, αλλά ο ιδιοκτήτης τους αντιλήφθηκε και τους χάλασε τα σχέδια.
  • Το περιστατικό δεν είναι το μοναδικό στην περιοχή, καθώς την Τετάρτη γυναίκα ειδοποίησε τις Αρχές για κουκουλοφόρο σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, ο οποίος όμως είχε ήδη διαφύγει.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Γλυφάδα: Ιδιοκτήτης σπιτιού παίρνει στο κυνήγι επίδοξους διαρρήκτες – «Τι κάνετε εκεί ρε;» – Δείτε βίντεο

Ένας ιδιοκτήτης διαμερίσματος, πήρε στο κυνήγι κουκουλοφόρους – επίδοξους διαρρήκτες, που επιχείρησαν να μπουν στο σπίτι του στην Γλυφάδα, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας.

Όπως μπορείτε να δείτε, οι τρεις δράστες ανενόχλητοι και φορώντας κουκούλες και μάσκες στο πρόσωπο, μπήκαν στην πιλοτή πολυκατοικίας. Με προσεκτικές κινήσεις «σκάναραν» τον χώρο, ώστε να δουν τι μπορούν να κλέψουν.

Ο ιδιοκτήτης τους αντιλαμβάνεται και τους χαλάει τα σχέδια. Προσπαθεί να πιάσει τον έναν, που πηδάει τα κάγκελα, ενώ συνεργός του τρέχει κι εκείνος να διαφύγει.

Δεν είναι ωστόσο το μοναδικό περιστατικό στην περιοχή της Γλυφάδας. Στις 21:00 το βράδυ της Τετάρτης, γυναίκα ειδοποίησε τις Αρχές για κουκουλοφόρο, ο οποίος βρισκόταν σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, αλλά ο ύποπτος είχε ήδη φύγει.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

4 ασκήσεις στο κρεβάτι που πρέπει να μπορείτε να κάνετε μετά τα 60 για να έχετε μακροζωία

ΣΦΕΕ: Καθοριστική χρονιά το 2026 για τον τομέα του φαρμάκου

Ταξί: Σε νέα απεργία προχωρούν οι αυτοκινητιστές στην Αττική – Πότε σηκώνουν ξανά χειρόφρενο

ΕΝΦΙΑ: Πώς θα μειώσετε έως 20% τον φόρο ακινήτων – Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
10:10 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Τροχαίο με εγκατάλειψη στα Χανιά – Στο νοσοκομείο ένα άτομο

Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (15/01) στην παλαιά εθνική οδό ...
09:25 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Αίγιο: Συνελήφθη ο 16χρονος που ξυλοκόπησε άγρια συνομήλικό του

Συνελήφθη χθες (15/1) ο 16χρονος που φέρεται πως ξυλοκόπησε άγρια έναν συνομήλικό του, έξω από...
08:35 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα – Πού υπάρχουν προβλήματα

Δύσκολη είναι η κατάσταση στους δρόμους της Αττικής, όπου η κίνηση από νωρίς το πρωί είναι ιδι...
08:32 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Το παρασκήνιο και οι διεργασίες μέχρι το ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τη Δευτέρα – Η ατζέντα που θα βάλουν στο τραπέζι της συζήτησης

Με «αυτονόητους όρους που δεν αλλάζουν» και πρώτο στη λίστα να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι και οι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι