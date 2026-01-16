Γλυφάδα: Ιδιοκτήτης σπιτιού παίρνει στο κυνήγι επίδοξους διαρρήκτες – «Τι κάνετε εκεί ρε;» – Δείτε βίντεο

Ένας ιδιοκτήτης διαμερίσματος, πήρε στο κυνήγι κουκουλοφόρους – επίδοξους διαρρήκτες, που επιχείρησαν να μπουν στο σπίτι του στην Γλυφάδα, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας.

Όπως μπορείτε να δείτε, οι τρεις δράστες ανενόχλητοι και φορώντας κουκούλες και μάσκες στο πρόσωπο, μπήκαν στην πιλοτή πολυκατοικίας. Με προσεκτικές κινήσεις «σκάναραν» τον χώρο, ώστε να δουν τι μπορούν να κλέψουν.

Ο ιδιοκτήτης τους αντιλαμβάνεται και τους χαλάει τα σχέδια. Προσπαθεί να πιάσει τον έναν, που πηδάει τα κάγκελα, ενώ συνεργός του τρέχει κι εκείνος να διαφύγει.

Δεν είναι ωστόσο το μοναδικό περιστατικό στην περιοχή της Γλυφάδας. Στις 21:00 το βράδυ της Τετάρτης, γυναίκα ειδοποίησε τις Αρχές για κουκουλοφόρο, ο οποίος βρισκόταν σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, αλλά ο ύποπτος είχε ήδη φύγει.