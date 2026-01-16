Λατινοπούλου για κόμμα Καρυστιανού: «Σε αυτή την κατάσταση παίρνω ποπ κορν και απολαμβάνω το μαλλιοτράβηγμα – Από μένα ψηφοφόρους δεν θα πάρει»

Για το κόμμα που προτίθεται να κάνει η Μαρία Καρυστιανού ρωτήθηκε μεταξύ άλλων η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Μιλώντας στο Action24, η κα Λατινοπούλου υποστήριξε ότι «Βελόπουλος, Κωνσταντοπούλου και πολλοί άλλοι έτρεχαν να κάνουν τους «ντελάληδες» της κα Καρυστιανού. Ας κάτσουν τώρα με το χωνί στο χέρι για να δούμε ποιος είναι ευτυχισμένος. Και μια χαρά ευτυχισμένοι να είναι και από πάνω με όλα αυτά που έχουν κάνει».

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» πρόσθεσε: «Ποιοι έτρεχαν να καπηλευτούν; Ποιοι έτρεχαν να φωνάζουν για μυγάκια, για βαγόνια, για ξυλόλια, τουλόλια, ποιοι έκαναν τους φυσικούς; Το μόνο που ήθελαν ήταν να κοροϊδέψουν τον κόσμο ότι νιώθουν κάτι που χάθηκαν άνθρωποι στα Τέμπη και με αυτόν τον τρόπο να πάρουν κάποια ψηφαλάκια. Όλοι αυτοί ονομάζονται «κοράκια». Δεν είχαν φυσικά κανένα απολύτως συναίσθημα και ούτε τους ένοιαζε. Το θέατρο του αιώνα παίχτηκε εδώ πέρα. Τι νοιάστηκαν όλοι αυτοί; Όταν έβγαιναν και έλεγαν τη μία θεωρία πίσω από την άλλη, αντί να μείνουν στα σοβαρά που ήταν η 717, η αλαζονεία από την ώρα που έγινε αυτό το έγκλημα, αυτό το δυστύχημα, το ότι κατέβηκε ο Καραμανλής στις εκλογές λες και δεν έγινε τίποτα, αυτά ήταν η ουσία… Και αυτοί επέλεξαν το πολιτικό σόου και όχι την ουσία».

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου τόνισε ότι «η κα Καρυστιανού δεν με ανησυχεί σε καμία περίπτωση και δεν με απασχολεί όσον αφορά στη «Φωνή Λογικής». Εγώ σε αυτή την κατάσταση που υπάρχει σήμερα, παίρνω ποπ κορν και απολαμβάνω όλο αυτό το μαλλιοτράβηγμα, το οποίο θα γίνει από όλους αυτούς στην κα Καρυστιανού.

Από εμένα ψηφοφόρους δεν θα πάρει. Εδώ είμαστε και θα το δείτε. Εμείς σεβαστήκαμε τον πόνο των οικογενειών. Όλοι οι πολιτικοί που καπηλεύτηκαν τα Τέμπη και με κατηγόρησαν ότι μπλόκαρα εγώ τα Τέμπη και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το… ΝΑΤΟ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπλόκαρα, το έκαναν για ένα πολιτικό σόου και για θέατρο. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το υπηρέτησα. Εγώ χρησιμοποίησα από την πρώτη στιγμή τα θεσμικά όπλα μου, όχι «νεροπίστολα».

