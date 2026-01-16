Τηλεθέαση (15/1): Βραδιά επαναλήψεων – Ποια σειρά ξεχώρισε

Στην prime time ζώνη, το «Στο Παρά Πέντε» του MEGA κατέκτησε την πρώτη θέση στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό, διατηρώντας παράλληλα υψηλή απήχηση και στο γενικό σύνολο.

Δυναμική παρουσία σημείωσαν και οι κωμικές σειρές του ALPHA, «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» και «Το Σόι σου», επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προτίμηση των τηλεθεατών στη μυθοπλασία.

Στον ανταγωνισμό των υπόλοιπων προγραμμάτων, ταινίες και ψυχαγωγικά shows κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις.

Prime Time