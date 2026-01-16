Τηλεθέαση (15/1): Βραδιά επαναλήψεων – Ποια σειρά ξεχώρισε

Σύνοψη από το

  • Στην prime time ζώνη, το «Στο Παρά Πέντε» του MEGA κατέκτησε την πρώτη θέση στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό, διατηρώντας παράλληλα υψηλή απήχηση και στο γενικό σύνολο.
  • Δυναμική παρουσία σημείωσαν και οι κωμικές σειρές του ALPHA, «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» και «Το Σόι σου», επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προτίμηση των τηλεθεατών στη μυθοπλασία.
  • Στον ανταγωνισμό των υπόλοιπων προγραμμάτων, ταινίες και ψυχαγωγικά shows κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Freepik

Στην prime time ζώνη, το «Στο Παρά Πέντε» του MEGA κατέκτησε την πρώτη θέση στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό, διατηρώντας παράλληλα υψηλή απήχηση και στο γενικό σύνολο.

Τηλεθέαση (15/1): Σκαμπανεβάσματα στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Δυναμική παρουσία σημείωσαν και οι κωμικές σειρές του ALPHA, «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» και «Το Σόι σου», επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προτίμηση των τηλεθεατών στη μυθοπλασία.

Στον ανταγωνισμό των υπόλοιπων προγραμμάτων, ταινίες και ψυχαγωγικά shows κατέγραψαν αξιόλογες επιδόσεις.

Prime Time

Κανάλι Πρόγραμμα Δυναμικό (%) Σύνολο (%)
MEGA Στο Παρά Πέντε (Ε) 19,1% 16,4%
ALPHA Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε) 16,6% 13,4%
ALPHA Το Σόι σου (Ε) 15,2% 16,3%
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία – Fast n Furious 8 9,9% 8,5%
ANT1 Don’t Forget the Lyrics (Ε) 8,7% 8,6%
STAR Ξένη ταινία – The Grey 8,0% 7,4%
ANT1 The Roadshow (Ε) 5,9% 9,0%
STAR Τα φαντάσματα (Ε) 5,8% 5,8%
OPEN Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) 2,6% 2,0%
OPEN Real View 2,3% 3,4%

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

4 ασκήσεις στο κρεβάτι που πρέπει να μπορείτε να κάνετε μετά τα 60 για να έχετε μακροζωία

ΣΦΕΕ: Καθοριστική χρονιά το 2026 για τον τομέα του φαρμάκου

Ταξί: Σε νέα απεργία προχωρούν οι αυτοκινητιστές στην Αττική – Πότε σηκώνουν ξανά χειρόφρενο

ΕΝΦΙΑ: Πώς θα μειώσετε έως 20% τον φόρο ακινήτων – Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:30 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Τηλεθέαση (15/1): Σκαμπανεβάσματα στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Στην πρωινή ζώνη, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ διατηρούν την πρωτιά τόσο στο δυναμικό κοινό όσο κ...
09:05 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Στοιχειωμένα μυστικά – Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της Emmeline Duncan

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Στοιχειωμένα μυστικά – Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της...
05:48 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Οι οικονομικές εφημερίδες 16/1/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 16/1/2026.
05:38 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Οι πολιτικές εφημερίδες 16/1/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 16/1/2026.    
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι