Κακοκαιρία στην Αλεξανδρούπολη: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο δήμος – Ξεπέρασαν τους 220 οι πληγέντες

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αλεξανδρούπολη- ανεμοστρόβιλος

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, λόγω του καταστροφικού τυφώνα το βράδυ του περασμένου Σαββάτου.

Το αίτημα είχε υποβληθεί από την Κυριακή ακόμα, εκ μέρους της δημοτικής αρχής του Γιάννη Ζαμπούκη και την σχετική απόφαση υπέγραψε χθες Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026 ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νικόλαος Παπαευσταθίου, όπως μεταδίδει το evros-news.gr.

Η απόφαση που ισχύει αναδρομικά από την ημέρα εκδήλωσης των φαινομένων, δηλαδή Σάββατο 10 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει για τρεις μήνες, έως και τις 10 Απριλίου 2026.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης μετά την απόφαση αυτή θα μπορεί να προχωρήσει στην αποκατάσταση των ζημιών και όποιες άλλες ενέργειες απαιτηθούν, χωρίς τις γνωστές γραφειοκρατικές διαδικασίες που καθυστερούν έργα ή παρεμβάσεις. Παράλληλα, θα εξασφαλίσει κρατική επιχορήγηση για την αποκατάσταση των υποδομών του, οι οποίες έχουν πληγεί από το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα.

Ξεπέρασαν τους 220 οι πληγέντες από τον τυφώνα

Στο μεταξύ ξεπέρασαν τους 220 οι πληγέντες που δήλωσαν ζημιές από τον τυφώνα και μέχρι τώρα 141 σπίτια και 87 επιχειρήσεις διαφόρων ειδών έχουν δηλώσει επίσημα ότι υπέστησαν ζημιές διαφόρων ειδών.

Για τα σπίτια, οι δηλώσεις ζημιών υποβάλλονται στον δήμο Αλεξανδρούπολης και για τις επιχειρήσεις στην Αντιπεριφέρεια Έβρου. Για τις καταστροφές σε οχήματα γίνεται η δήλωση στις ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά θα πρέπει να πάρουν οι ιδιοκτήτες έγγραφο από την Αστυνομία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέα υπερσύγχρονη συσκευή μεταφοράς καρδιάς ενισχύει τις μεταμοσχεύσεις στο Ωνάσειο Νοσοκομείο

Εκδήλωση μνήμης στο ΕΚΑΒ για την «Ημέρα Θυσίας του Διασώστη»

Διεθνής Οργανισμός Εργασίας: Η ανεργία αναμένεται να παραμείνει σταθερή το 2026 – Προειδοποιήσεις για σοβαρή έλλειψη αξιοπρ...

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Νοέμβριο – Αναλυτικά τα στοιχεία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:49 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

«Είμαστε εδώ για σένα»: Το “Χαμόγελο του Παιδιού” κάνει έκκληση στη Λόρα να επικοινωνήσει – Δείτε το βίντεο

Το “Χαμόγελο του Παιδιού” προχώρησε σε δημόσια έκκληση προς τη 16χρονη Λόρα, το κο...
18:15 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε ξανά η δίκη φυσιοθεραπευτή και γιατρού που κατηγορούνται για απάτη σε βάρος ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας

Σε νέα αναβολή, τη δεύτερη κατά σειρά, οδηγήθηκε η δίκη στη Θεσσαλονίκη με κατηγορούμενους ένα...
18:05 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Άνοιξε ο Προμαχώνας για όλα τα οχήματα – Γενικές συνελεύσεις αύριο για τα όσα συζητήθηκαν στην Καρδίτσα 

Ανοιχτός για όλα τα οχήματα θα είναι ο Προμαχώνας σήμερα και αύριο, όπως ανακοίνωσαν οι αγρότε...
17:45 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Παλαιό Φάληρο: Συνελήφθη 56χρονος με 2 όπλα, γεμιστήρες και σουγιά στο όχημά του

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθη, βραδινές ώρες της Τρίτης 13-1-2026 στην περιοχή ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι