«Μύλος» στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Σύγκρουση Κωνσταντοπούλου με Αραχωβίτη

Την ύπαρξη πολιτικών αλλά όχι ποινικών ευθυνών αναγνώρισε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης, ο οποίος κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κληθείς να τοποθετηθεί για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ δεν υιοθέτησε όσα λέγονται για ποινικές ευθύνες, σημειώνοντας σχετικά:

«Είμαι εδώ για να πω για την θητεία μου. Δεν είμαι εισαγγελέας για να κρίνω».

Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρος Αραχωβίτης, αντιδρώντας στις αιχμές της ότι διστάζει να δώσει σαφείς απαντήσεις για ποινικές ευθύνες υπουργών της ΝΔ, γιατί κάποιος τον κρατάει.

«Ο ρόλος μου σήμερα ως μάρτυρα δεν έχει να κάνει με κρίσεις. Παραδώσαμε ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο που παραδόθηκε ήταν για να μην υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, αλλά αυτό καταστρατηγήθηκε», ανέφερε αρχικά ο κ. Αραχωβίτης, όταν έθεσε το σχετικό ερώτημα η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Όταν διστάζει κάποιος να μιλήσει σημαίνει πως κάποιος τον κρατάει», σχολίασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Κανείς δεν με κρατάει…», αντέδρασε ο κ. Αραχωβίτης.

«Εάν δεν υπήρχε ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, που τους άφησε να αλωνίζουν, δεν θα υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συμπληρώνοντας ότι «ναι μεν δεν υιοθετεί τα περί διαχρονικής παθογένειας στον Οργανισμό», ο κ. Αραχωβίτης, ωστόσο «κάποιοι μηχανισμοί συσκότισης συντηρήθηκαν από παντού».

Στην επιμονή της κ. Κωνσταντοπούλου να απαντήσει αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ, ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Σταύρος Αραχωβίτης: Είμαι εδώ να πω για τη θητεία μου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε ακόμη στον ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχετε άποψη για το σκάνδαλο;

Σταύρος Αραχωβίτης: Η άποψή μου είναι πως η καρδιά του σκανδάλου είναι μια δομημένη φαίνεται, οργάνωση που με πλαστούς τίτλους ιδιοκτησίας έπαιρνε από το εθνικό απόθεμα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η ευρωπαϊκή εισαγγελέας λέει πως στην πυραμίδα της εγκληματικής οργάνωσης υπάρχει εμπλοκή κυβερνητική. Γιατί διστάζετε να απαντήσετε; Ποιος σας κρατάει;

Σταύρος Αραχωβίτης: Δεν με κρατάει κανένας. Είμαι εδώ για να πω ότι γνωρίζω με πλήρη τεκμηρίωση. Κρίσεις, εκτιμήσεις, πολιτικές απόψεις δεν είναι η κατάλληλη θέση αυτή για να κάνω.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχετε μια τελευταία ευκαιρία, θα κάνω τη τελευταία μου ερώτηση…

Σταύρος Αραχωβίτης: Μετά θα εκτελεστώ;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εσείς παραδώσατε στον Βορίδη, το πνεύμα αυτό όχι σε εμένα! Κατά την άποψή σας υπάρχουν ποινικές ευθύνες Μητσοτάκη, Βορίδη και Αυγενάκη;

Σταύρος Αραχωβίτης: Ξεκάθαρα υπάρχουν πολιτικές ευθύνες.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Για ποινικές ευθύνες σας ρώτησα.

Σταύρος Αραχωβίτης: Δεν είμαι εγώ ο εισαγγελέας.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Με άθλιες πρακτικές συμπλέει με τη ΝΔ η Ζωή Κωνσταντοπούλου»

«Αλγεινή εντύπωση προκαλεί η σύμπλευση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την προσπάθεια της ΝΔ για τη διάχυση ευθυνών σε σχέση με το αμιγώς «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις οποίες «Με πρακτικές που μόνο στόχο έχουν να γίνουν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξαπέλυε επί περίπου 40 λεπτά, με την ανοχή του προέδρου της Εξεταστική Επιτροπής, αβάσιμες κατηγορίες και άθλια υπονοούμενα κατά του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρου Αραχωβίτη, προσπαθώντας να θολώσει τις ξεκάθαρες απαντήσεις του για τα πεπραγμένα στη δική του θητεία».

Όπως σημειώνουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ «Τα διαρκή λογικά άλματα της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, που στόχο είχαν να αμαυρώσουν την εικόνα του Στ. Αραχωβίτη, υπηρετούν το ανεδαφικό και ατεκμηρίωτο «αφήγημα» της ΝΔ περί «διαχρονικών παθογενειών» στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και το αντιπολιτικό μύθευμα ότι «όλοι ίδιοι είναι» και όλες οι κυβερνήσεις είναι, εν τέλει, συνυπεύθυνες. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρουσίασε τον Στ. Αραχωβίτη περίπου ως… υπερασπιστή του Βορίδη, ενώ ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ ανέδειξε με στοιχεία, στην αρχή της σημερινής συνεδρίασης, τη λεηλασία του Εθνικού Αποθέματος επί υπουργίας Βορίδη. Επίσης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «ανακάλυψε» συναντήσεις του Στ. Αραχωβίτη με τον «Χασάπη», ενώ η αλήθεια είναι ότι ο τότε υπουργός (7 χρόνια πριν να γίνει γνωστή η εμπλοκή Στρατάκη στις επισυνδέσεις) είχε θεσμικές συναντήσεις, ως όφειλε, με τη GAIA Επιχειρείν Α.Ε.».

Τονίζουν, ωστόσο, ότι «Η επιχείρηση συκοφάντησης του Στ. Αραχωβίτη έπεσε στο κενό. Η λάσπη, τα ψέματα και οι τραμπουκισμοί δεν αγγίζουν όσους προσπάθησαν με διαφάνεια να δώσουν λύσεις στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Η Εξεταστική Επιτροπή αποτελεί θεσμό δημοκρατικού ελέγχου και διαφάνειας και όλοι οι εμπλεκόμενοι οφείλουν να λειτουργούν με σεβασμό στον κανονισμό, στους θεσμούς και στους πολίτες που αναμένουν υπεύθυνη και σοβαρή διερεύνηση των υποθέσεων που εξετάζονται. Η αποπροσανατολιστική στοχοποίηση πολιτικών προσώπων με επιθετικό, προσωπικό και εμπαθή τρόπο υπονομεύει την ουσία και τον χαρακτήρα της κοινοβουλευτικής διαδικασίας».

«Δεν είμαστε ίδιοι με τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες», κα Κωνσταντοπούλου!» καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.