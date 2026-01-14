Λαμία: Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων – Μαθητές πιάστηκαν στα χέρια

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το μεσημέρι σε Λύκειο της Λαμίας, την ώρα του σχολάσματος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, δύο μαθητές του 1ου Λυκείου ήρθαν στα χέρια, παίζοντας μπουνιές, ενώ στον καβγά αρχικά ενεπλάκη άλλος ένας μαθητής, μικρότερης ηλικίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες περίοικων ο καβγάς συνεχίστηκε κι έξω από το προαύλιο στην βόρεια πλευρά του συγκροτήματος με την εμπλοκή κι άλλων μαθητών, πιθανότατα εξωσχολικών, που είχαν κληθεί από κάποιον εμπλεκόμενο.

Όλα αυτά μπροστά στα μάτια δεκάδων έντρομων μαθητών, αλλά και καθηγητών, όπως ανέφερε στην ιστοσελίδα ένας αυτόπτης μάρτυρας, σημειώνοντας ότι δεν έκαναν κάτι να σταματήσουν τον καβγά.

Περίοικος κάλεσε την Αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν μηχανές της ΔΙΑΣ και περιπολικά, με τους πρωταγωνιστές του επεισοδίου να έχουν εξαφανιστεί.

Περίπου 40 περίπου λεπτά αργότερα, ένα άλλο τηλεφώνημα περίοικου στο κέντρο της ΕΛΑΣ, κινητοποίησε και πάλι τους περιπολούντες αστυνομικούς, καθώς δύο μεγάλες παρέες από νεαρά άτομα, είχαν συγκεντρωθεί στο παρκάκι της Αμφιθέας.

Δύο μηχανές της ΔΙΑΣ, αλλά και ένας ακόμη σταθμός, έσπευσαν στο σημείο, χωρίς όμως να υπάρχει κάποιο ίχνος έντασης στις συγκεκριμένες παρέες.

 

