Κιλκίς: Ελεύθερος με όρους ο 58χρονος που κατηγορείται ότι παρέσυρε αστυνομικό επειδή του έκοβε κλήση

Σύνοψη από το

  • Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 58χρονος που κατηγορείται ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και τραυμάτισε αστυνομικό στο Κιλκίς.
  • Η αποφυλάκιση έγινε με καταβολή εγγύησης ύψους 5.000 ευρώ, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Κιλκίς.
  • Εις βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ ο 49χρονος αρχιφύλακας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

δικαστήριο

Με περιοριστικούς όρους και καταβολή εγγύησης ύψους 5000 ευρώ, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Κιλκίς, ο 58χρονος που κατηγορείται ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και τραυμάτισε έναν αστυνομικό, κατά τη διάρκεια βεβαίωσης προστίμου για παράνομη στάθμευση.

Εις βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη από τον εισαγγελέα, μεταξύ άλλων, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη οδήγηση. Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής στη Γουμένισσα με τον 49χρονο αρχιφύλακα της ΕΛ.ΑΣ. να μεταφέρεται αρχικά στο τοπικό Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέα υπερσύγχρονη συσκευή μεταφοράς καρδιάς ενισχύει τις μεταμοσχεύσεις στο Ωνάσειο Νοσοκομείο

Εκδήλωση μνήμης στο ΕΚΑΒ για την «Ημέρα Θυσίας του Διασώστη»

Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε θα καταβληθεί η επόμενη δόση – Τι ισχύει για τις πληρωμές μέσω IBAN

Έρχεται η εφαρμογή «Agro – Verify» – Τι είναι και πώς θα λειτουργεί

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:02 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Αεροδιακομιδές ΕΚΑΒ: «Κάθε αποστολή διάσωσης είναι μία δεύτερη ευκαιρία ζωής» – Οι φύλακες άγγελοι πίσω από τις πτήσεις ελπίδας

Ο χαρακτηριστικός ήχος των ελίκων σπάει τη σιωπή σε νησιά ξεχασμένα από τον χάρτη, σε μικρά χω...
16:55 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Κιλκίς: Περισσότερα από 29 κιλά κάνναβης και 490 γραμμάρια κοκαΐνης εντοπίστηκαν σε αποθήκη σπιτιού – Δείτε βίντεο  

Συνελήφθη σήμερα (14 Ιανουαρίου 2026) το πρωί σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς το...
16:51 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Ένοπλη ληστεία σε ενεχυροδανειστήριο στην ανατολική Θεσσαλονίκη – Αναφορές για πυροβολισμούς 

Ένοπλη ληστεία σε ενεχυροδανειστήριο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (14/1) στην ανατολική...
16:30 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Λαμία: Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων – Μαθητές πιάστηκαν στα χέρια

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το μεσημέρι σε Λύκειο της Λαμίας, την ώρα του ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι