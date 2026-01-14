Πανικός στο Αιγάλεω: Ηλικιωμένη αυτοπυρπολήθηκε στη μέση του δρόμου

Σύνοψη από το

  • Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο «Αττικό» μία 96χρονη γυναίκα, η οποία επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή της στο Αιγάλεω.
  • Όλα έγιναν σήμερα Τετάρτη στις περίπου 11:00 το πρωί επί της οδού Αρτάκης 8 στο Αιγάλεω.
  • Η υπερήλικη γυναίκα στη μέση του δρόμου περιλούστηκε με εύφλεκτο υγρό και έβαλε φωτιά στα ρούχα της, με περίοικους να επιχειρούν να τη βοηθήσουν και να καλούν τις αρχές.
Στέλιος Μπαμιατζής

κοινωνία

Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο «Αττικό» μία 95χρονη γυναίκα, η οποία επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή της.

Όλα έγιναν σήμερα Τετάρτη περίπου στις 11:00 το πρωί, στη συμβολή της οδού Αρτάκης με την Παπαναστασίου, έξω από κατάστημα με βρεφικά είδη, στο Αιγάλεω.

Ξαφνικά, σύμφωνα με πληροφορίες, η υπερήλικη γυναίκα περιλούστηκε με εύφλεκτο υγρό στη μέση του δρόμου και αυτοπυρπολήθηκε.

Περίοικοι άρχιζαν να φωνάζουν, κάποιοι επιχείρησαν να τη βοηθήσουν και κάλεσαν τις αρχές.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

 

 

17:02 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

