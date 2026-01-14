Πανικός στο Αιγάλεω: Ηλικιωμένη αυτοπυρπολήθηκε στη μέση του δρόμου

Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο «Αττικό» μία 95χρονη γυναίκα, η οποία επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή της.

Όλα έγιναν σήμερα Τετάρτη περίπου στις 11:00 το πρωί, στη συμβολή της οδού Αρτάκης με την Παπαναστασίου, έξω από κατάστημα με βρεφικά είδη, στο Αιγάλεω.

Ξαφνικά, σύμφωνα με πληροφορίες, η υπερήλικη γυναίκα περιλούστηκε με εύφλεκτο υγρό στη μέση του δρόμου και αυτοπυρπολήθηκε.

Περίοικοι άρχιζαν να φωνάζουν, κάποιοι επιχείρησαν να τη βοηθήσουν και κάλεσαν τις αρχές.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.