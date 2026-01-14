Σέρρες: Καταδικάστηκαν δύο εφοριακοί και μία λογίστρια για υπόθεση δωροληψίας που είχε καταγγείλει παλαίμαχος ποδοσφαιριστής

Σύνοψη από το

  • Δύο εφοριακοί και μία λογίστρια καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης 4,5 και 3,5 ετών, αντίστοιχα, για υπόθεση δωροληψίας την οποία είχε καταγγείλει παλαίμαχος ποδοσφαιριστής στις Σέρρες.
  • Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τούς έκρινε ένοχους για δωροληψία ή συνέργεια στη δωροληψία (κακούργημα) και απόπειρα εκβίασης (πλημμέλημα), αθωώνοντάς τους για την πράξη της συμμορίας.
  • Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Νοέμβριο του 2019, με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή να καταγγέλλει ότι τού ζητήθηκε να δώσει «φακελάκι» ύψους 6.000 ευρώ ενόψει φορολογικού ελέγχου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη - δικαστήριο

Δύο εφοριακοί και μία λογίστρια καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης 4,5 και 3,5 ετών, αντίστοιχα, για υπόθεση δωροληψίας την οποία είχε καταγγείλει παλαίμαχος ποδοσφαιριστής στις Σέρρες.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τούς έκρινε ένοχους, ανάλογα με την περίπτωση, για δωροληψία ή συνέργεια στη δωροληψία (σε βαθμό κακουργήματος), όπως επίσης και για απόπειρα εκβίασης (σε βαθμό πλημμελήματος), με την αναγνώριση δύο ελαφρυντικών (πρότερου σύννομου βίου και μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς). Με την ίδια απόφαση αθωώθηκαν για την πράξη της συμμορίας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Νοέμβριο του 2019 ύστερα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Β. Ελλάδος. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής είχε καταγγείλει ότι τού ζητήθηκε να δώσει «φακελάκι» ύψους 6.000 ευρώ ενόψει φορολογικού ελέγχου που αφορούσε παλιότερη επαγγελματική του δραστηριότητα.

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Στις απολογίες τους οι δύο εφοριακοί -μεταξύ αυτών ένας ελεγκτής- έκαναν λόγο για σκευωρία εις βάρος τους. Ωστόσο, τιμωρήθηκαν με ποινή φυλάκισης 4,5 ετών, ο καθένας. «Βρήκα τον μπελά μου χωρίς να έχω κάνει τίποτα», είπε χαρακτηριστικά στην απολογία του ο ένας εκ των δύο.

Από την πλευρά της η λογίστρια, στα χέρια της οποίας βρέθηκαν προσημειωμένα χαρτονομίσματα κατά την επιχείρηση των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ., δήλωσε αθώα, τονίζοντας ότι δεν έπρεπε να εμπλακεί καν με την υπόθεση του καταγγέλλοντα.

Κατά της απόφασης οι καταδικασθέντες άσκησαν έφεση και αφέθηκαν ελεύθεροι. Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης και τις απολογίες τους στις ανακριτικές αρχές των Σερρών, τα τρία εμπλεκόμενα πρόσωπα είχαν αφεθεί ελεύθερα με περιοριστικούς όρους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέα υπερσύγχρονη συσκευή μεταφοράς καρδιάς ενισχύει τις μεταμοσχεύσεις στο Ωνάσειο Νοσοκομείο

Εκδήλωση μνήμης στο ΕΚΑΒ για την «Ημέρα Θυσίας του Διασώστη»

ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα συνολικού ύψους 12.500 ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025

Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε θα καταβληθεί η επόμενη δόση – Τι ισχύει για τις πληρωμές μέσω IBAN

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:02 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Αεροδιακομιδές ΕΚΑΒ: «Κάθε αποστολή διάσωσης είναι μία δεύτερη ευκαιρία ζωής» – Οι φύλακες άγγελοι πίσω από τις πτήσεις ελπίδας

Ο χαρακτηριστικός ήχος των ελίκων σπάει τη σιωπή σε νησιά ξεχασμένα από τον χάρτη, σε μικρά χω...
16:55 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Κιλκίς: Περισσότερα από 29 κιλά κάνναβης και 490 γραμμάρια κοκαΐνης εντοπίστηκαν σε αποθήκη σπιτιού – Δείτε βίντεο  

Συνελήφθη σήμερα (14 Ιανουαρίου 2026) το πρωί σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς το...
16:51 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Ένοπλη ληστεία σε ενεχυροδανειστήριο στην ανατολική Θεσσαλονίκη – Αναφορές για πυροβολισμούς 

Ένοπλη ληστεία σε ενεχυροδανειστήριο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (14/1) στην ανατολική...
16:30 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Λαμία: Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων – Μαθητές πιάστηκαν στα χέρια

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το μεσημέρι σε Λύκειο της Λαμίας, την ώρα του ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι