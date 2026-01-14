Σέρρες: Καταδικάστηκαν δύο εφοριακοί και μία λογίστρια για υπόθεση δωροληψίας που είχε καταγγείλει παλαίμαχος ποδοσφαιριστής

Δύο εφοριακοί και μία λογίστρια καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης 4,5 και 3,5 ετών, αντίστοιχα, για υπόθεση δωροληψίας την οποία είχε καταγγείλει παλαίμαχος ποδοσφαιριστής στις Σέρρες.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τούς έκρινε ένοχους, ανάλογα με την περίπτωση, για δωροληψία ή συνέργεια στη δωροληψία (σε βαθμό κακουργήματος), όπως επίσης και για απόπειρα εκβίασης (σε βαθμό πλημμελήματος), με την αναγνώριση δύο ελαφρυντικών (πρότερου σύννομου βίου και μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς). Με την ίδια απόφαση αθωώθηκαν για την πράξη της συμμορίας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Νοέμβριο του 2019 ύστερα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Β. Ελλάδος. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής είχε καταγγείλει ότι τού ζητήθηκε να δώσει «φακελάκι» ύψους 6.000 ευρώ ενόψει φορολογικού ελέγχου που αφορούσε παλιότερη επαγγελματική του δραστηριότητα.

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Στις απολογίες τους οι δύο εφοριακοί -μεταξύ αυτών ένας ελεγκτής- έκαναν λόγο για σκευωρία εις βάρος τους. Ωστόσο, τιμωρήθηκαν με ποινή φυλάκισης 4,5 ετών, ο καθένας. «Βρήκα τον μπελά μου χωρίς να έχω κάνει τίποτα», είπε χαρακτηριστικά στην απολογία του ο ένας εκ των δύο.

Από την πλευρά της η λογίστρια, στα χέρια της οποίας βρέθηκαν προσημειωμένα χαρτονομίσματα κατά την επιχείρηση των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ., δήλωσε αθώα, τονίζοντας ότι δεν έπρεπε να εμπλακεί καν με την υπόθεση του καταγγέλλοντα.

Κατά της απόφασης οι καταδικασθέντες άσκησαν έφεση και αφέθηκαν ελεύθεροι. Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης και τις απολογίες τους στις ανακριτικές αρχές των Σερρών, τα τρία εμπλεκόμενα πρόσωπα είχαν αφεθεί ελεύθερα με περιοριστικούς όρους.