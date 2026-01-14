Μητσοτάκης για Γιώργο Βασιλείου: Ελλάδα και Κύπρος αποχαιρετούν με σεβασμό έναν «μη πολιτικό» πολιτικό

«Ελλάδα και Κύπρος αποχαιρετούν με σεβασμό τον Πρόεδρο Γιώργο Βασιλείου. Έναν «μη πολιτικό» πολιτικό, ο οποίος ωστόσο έθεσε ολόψυχα εαυτόν στην υπηρεσία του καθήκοντος με πυξίδες του το εθνικό ζήτημα, τη Δημοκρατία και την πρόοδο» αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον πρώην Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ο οποίος έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης (14/1).

Σε ανάρτησή του στο Facebook ο πρωθυπουργός κάνει λόγο για μία ξεχωριστή προσωπικότητα, που έδρασε με πρόταγμα μια «επανάσταση της λογικής». Πέρα από κομματικές παρωπίδες και με σταθερό το βλέμμα στις επόμενες γενιές.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Ελλάδα και Κύπρος αποχαιρετούν με σεβασμό τον Πρόεδρο Γιώργο Βασιλείου. Έναν «μη πολιτικό» πολιτικό, ο οποίος ωστόσο έθεσε ολόψυχα εαυτόν στην υπηρεσία του καθήκοντος με πυξίδες του το εθνικό ζήτημα, τη Δημοκρατία και την πρόοδο. Και μία ξεχωριστή προσωπικότητα, που έδρασε με πρόταγμα μια «επανάσταση της λογικής». Πέρα από κομματικές παρωπίδες και με σταθερό το βλέμμα στις επόμενες γενιές.

Παίρνει, πλέον, τη θέση του στην Ιστορία ως εκείνος που έθεσε σε κίνηση την πορεία της Μεγαλονήσου προς την Ευρώπη ώστε η ενταξιακή διαδικασία να στεφθεί, λίγο αργότερα, με επιτυχία. Ως πατριώτης, διεκδίκησε μία ρεαλιστική και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό. Αλλά και ως κυβερνήτης τόλμησε δομικές μεταρρυθμίσεις στο κράτος. Ιδρύοντας, μάλιστα, και το πανεπιστήμιο Κύπρου.

Θα τον θυμάμαι, ως φίλο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, με τον οποίον μοιραζόταν την πίστη στις μεταρρυθμίσεις που οδηγούν σε ανάπτυξη και σε κοινωνική ευημερία. Αλλά και ως μία ιδιαίτερη παρουσία στη δημόσια ζωή, καθώς ούτε το παρελθόν ούτε οι αναφορές του υπήρξαν ποτέ κομματικές. Γι’ αυτό, άλλωστε, είχα και προσωπικά την τιμή να παρουσιάσω τον β’ τόμο της αυτοβιογραφίας του, όταν αυτή εκδόθηκε το 2017.

Ο Γιώργος Βασιλείου διέγραψε έναν πλούσιο κύκλο ζωής και προσφοράς, αφήνοντας πίσω του μία εξίσου πλούσια παρακαταθήκη. Παρακαταθήκη έργου, ήθους, αλλά και ύφους. Μία κληρονομιά που στο εξής θα συντροφεύει παρηγορητικά τη σύζυγό του Ανδρούλλα Βασιλείου, τις κόρες και τον γιο τους. Σε αυτούς απευθύνω και εγώ τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια».