Λαζαρίδης στον Realfm 97,8: Η σκευωρία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέρρευσε – Δεν είναι όλες οι ακρίδες γαλάζιες, υπάρχουν από όλα τα κόμματα

Σύνοψη από το

  • Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης δήλωσε ότι η σκευωρία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέρρευσε, καθώς στην Εξεταστική Επιτροπή πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ παραδέχθηκαν ότι η τεχνική λύση του κ. Βορίδη ήταν νόμιμη και σωστή.
  • Ο κ. Λαζαρίδης καταδίκασε τους «βανδαλισμούς και τους τραμπουκισμούς» στα αγροτικά μπλόκα, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει θέσει ξεκάθαρα το πλαίσιο και άνοιξε ένα νέο δρόμο για τον πρωτογενή τομέα. Κάλεσε τους αγρότες να σκεφτούν τη συνέχιση των κινητοποιήσεων, ειδικά τους αγροτοσυνδικαλιστές του ΚΚΕ.
  • Αναφορικά με το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο Μακάριος Λαζαρίδης είπε ότι δεν απασχολεί τη ΝΔ, αλλά δημιουργεί πρόβλημα σε κόμματα που επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν τον πόνο της.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Μακάριος Λαζαρίδης

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τους αγρότες, αλλά και τον υπό ίδρυση πολιτικό φορέα της Μαρίας Καρυστιανού, μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

«Πριν από λίγο στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ο κ. Αραχωβίτης, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επί ΣΥΡΙΖΑ και ο εισηγητής κ. Κόκκαλης, υφυπουργός του κ. Αραχωβίτη, παραδέχθηκαν – καταρρίπτοντας όσα προηγήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα – ότι η τεχνική λύση και το “συμφωνώ” του κ. Βορίδη ήταν απολύτως νόμιμο και σωστό. Παραδέχθηκαν ότι η τεχνική λύση δεν μπορούσε να αλλάξει, καθώς θα υπήρχαν πρόστιμα από την ΕΕ, όπως αναφέρει και στη δικογραφία της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Άρα όλη αυτή η προσπάθεια σκευωρίας που επιχειρήθηκε από όλα τα κόμματα εδώ και πάρα πολλούς μήνες, ότι έπρεπε να υπάρξει για τον κ. Βορίδη προανακριτική επιτροπή για το γεγονός του “συμφωνώ”, όταν το έβαλε και ο κ. Αραχωβίτης και ο κ. Αποστόλου, καταρρίπτεται για άλλη μία φορά» είπε ο κ. Λαζαρίδης, σημειώνοντας τα παραπάνω είναι καταγεγραμμένα στα πρακτικά.

«Κι αυτό θα πρέπει να το δουν οι πολίτες, ότι αν ανατρέξουμε στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν πήγαν να στηθούν στηθούν σκευωρίες: η σκευωρία της Novartis, που κατέρρευσε και πλέον αυτοί οι μάρτυρες είναι καταδικασμένοι σε τελεσίδικο βαθμό, επίσης πήγαν να στήσουν μία σκευωρία με ξυλόλια και τουλόλια και βλέπετε πού έχουμε οδηγηθεί και τι γίνεται ανάμεσα στους συγγενείς και την κ. Καρυστιανού και τα κόμματα που λένε “απεταξάμην” από εμάς η κ. Καρυστιανού, και βεβαίως μία σκευωρία του ΟΠΕΚΕΠΕ που σήμερα κατέρρευσε και δικαιώνει απόλυτα τη Νέα Δημοκρατία» τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ και εισηγητής της πλειοψηφίας στην Εξεταστική Επιτροπή.

Ερωτηθείς να διευκρινίσει τι εννοεί με τη λέξη «σκευωρία» όσον αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε: «Σκευωρία ως προς το ποινικό σκέλος των ευθυνών των υπουργών. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό θέμα, προφανώς κι εμείς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν τρέξαμε γρήγορα, πιο αποτελεσματικά και πιο ουσιαστικά, παρότι κάναμε σημαντικές παρεμβάσεις που μείωσαν τα ποσοστά του εθνικού αποθέματος, στείλαμε στην ελληνική δικαιοσύνη αγρότες και κτηνοτρόφους πολύ πριν δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.  Έπρεπε σε κάποια ζητήματα που αφορούν τον οργανισμό να το είχαμε πιο κάνει πιο γρήγορα, πχ να είχαμε πάει τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή στην ΑΑΔΕ όπως τον πήγαμε ή να τον είχαμε κάνει μία ανεξάρτητη αρχή. Υπό αυτή την έννοια λέω ότι είναι μία σκευωρία των κομμάτων της αντιπολίτευσης».

«Είναι φανερό ότι δεν είναι ένα γαλάζιο σκάνδαλο όπως θέλουν κάποιοι να το λένε, ούτε μόνο γαλάζιες ακρίδες. Οι ακρίδες είναι πολλές συνήθως. Μέχρι τώρα έχουν εμφανιστεί τέσσερις γαλάζιες ακρίδες, και ταυτόχρονα ελέγχονται 3.000 ΑΦΜ, που προφανώς από αυτούς τους ΑΦΜ των αγροτών και κτηνοτρόφων, δεν είναι όλες γαλάζιες ακρίδες, υπάρχουν από όλα τα κόμματα.  Όταν υπάρχουν τόσες χιλιάδες δηλώσεις ΟΣΔΕ, θα υπάρξουν και παραβατικοί» συμπλήρωσε ο κ. Λαζαρίδης.

Τι είπε για τους αγρότες

Ερωτηθείς τι προτίθεται να πράξει η κυβέρνηση για να αποκλιμακωθεί το μέτωπο με τους αγρότες, ανέφερε, μεταξύ άλλων:  «Καταδικάζουμε στον απόλυτο βαθμό αυτά που έγιναν, αυτούς τους βανδαλισμούς και τους τραμπουκισμούς που είδαμε σήμερα στα μπλόκα. Είναι ντροπή αυτά να συμβαίνουν σε βάρος επαγγελματιών και μάλιστα μεταξύ των επαγγελματιών. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση μετά τη χθεσινή συνάντηση που είχε με εκπροσώπους του αγροτικού τομέα και αυτές που θα ακολουθήσουν με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, έχει βάλει ξεκάθαρα το πλαίσιο και άνοιξε ένα νέο δρόμο για τον πρωτογενή τομέα. Εξειδικευτήκαν τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση, έγιναν δεκτές ορισμένες νέες προτάσεις και έγινε μία πρώτη προσέγγιση για την ανάταξη της αγροτικής μας πολιτικής συνολικά. Δεν μπορεί να συνεχίσουν οι λεγόμενοι σκληροί κάποιων μπλόκων, να μπλοκάρουν τη χώρα και να την κόβουν στα δύο…»

«Αν οι αγροτοσυνδικαλιστές του ΚΚΕ που δεν πιστεύουν στην αστική δημοκρατία, άρα μισούν τον αστικό κόσμο και θέλουν να τον ταλαιπωρούν, θεωρούν ότι μπορούν να συνεχίσουν με τέτοιου είδους κινήσεις για να κερδίσουν κάτι παραπάνω, όταν η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι τουλάχιστον σε δημοσιονομικό επίπεδο, δεν μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω, νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο λάθος και στο τέλος θα γυρίσει ανάποδα», επισήμανε ο κ. Λαζαρίδης.

«Όταν οι αγρότες δεν αντιλαμβάνονται ότι σε δημοσιονομικό επίπεδο, δεν μπορεί να δώσει κάτι άλλο η κυβέρνηση, υπάρχει θέμα. Θεωρώ ότι οι αγρότες που δεν προσήλθαν στη χθεσινή συνάντηση πρέπει να το σκεφτούν και αν θέλουν διάλογο, εδώ είμαστε να το δούμε, αλλά με συγκεκριμένα δεδομένα. Έχουμε και ένα άλλο κομμάτι της Πολιτείας που πρέπει να στηρίζουμε», συμπλήρωσε.

Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού

Ερωτηθείς εάν ανησυχεί τη ΝΔ το υπό ίδρυση κόμμα από την Μαρία Καρυστιανού, είπε: «Τη ΝΔ ένα κόμμα της κ. Καρυστιανού δεν την απασχολεί, πέραν του ότι ως πολιτικό κόμμα και οργανισμός οφείλουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Το πρόβλημα το έχουν κόμματα που όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα επιχείρησαν να αξιοποιήσουν και σε μεγάλο βαθμό να εκμεταλλευτούν τον πόνο αυτής της γυναίκας για την απώλεια του παιδιού της. Από εκεί και πέρα θα συζητήσουμε – εγώ προσωπικά τουλάχιστον – για το κόμμα Καρυστιανού, όταν αυτό δημιουργηθεί».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απλήρωτοι δεκάδες συμβασιούχοι στο Νοσοκομείο Λέρου

Έλλειψη σιδήρου: 12 φρούτα και λαχανικά που μπορούν να τον ανεβάσουν

Έρχονται νέα ειδοποιητήρια για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας και ανασφάλιστα οχήματα – “Καθ’ οδόν” και τα βεβαιωμένα πρόστιμα

Διεθνείς αγορές: Σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ τα χρηματιστήρια και τα πολύτιμα μέταλλα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:24 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Αποστολάκη στον Realfm 97,8: Όποτε ο Πρωθυπουργός στριμώχνεται, έχουμε τώρα τελευταία το περιβόητο εφεύρημα μίας Επιτροπής

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τη συμφωνία Μercosur και τις δημοσκοπήσεις μίλησε η βουλευτή...
14:52 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση κυβερνητικών στελεχών με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση κυβερνητικών στελεχών με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτ...
13:20 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

FIR Αθηνών: Την παραίτηση του διοικητή της ΥΠΑ ζήτησε ο Χρίστος Δήμας

Ντόμινο εξελίξεων μετά το πόρισμα για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια. Την παραίτησή του υπέβαλε,...
12:26 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Σε εξέλιξη η συνάντηση Χατζηδάκη – Τσιάρα με εκπροσώπους 14 αγροτικών μπλόκων

Την πόρτα της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης πέρασαν πριν από λίγο οι εκπρόσωποι 14 μπλόκων αγρο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι