Λαζαρίδης στον Realfm 97,8: Η σκευωρία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέρρευσε – Δεν είναι όλες οι ακρίδες γαλάζιες, υπάρχουν από όλα τα κόμματα

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τους αγρότες, αλλά και τον υπό ίδρυση πολιτικό φορέα της Μαρίας Καρυστιανού, μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

«Πριν από λίγο στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ο κ. Αραχωβίτης, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επί ΣΥΡΙΖΑ και ο εισηγητής κ. Κόκκαλης, υφυπουργός του κ. Αραχωβίτη, παραδέχθηκαν – καταρρίπτοντας όσα προηγήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα – ότι η τεχνική λύση και το “συμφωνώ” του κ. Βορίδη ήταν απολύτως νόμιμο και σωστό. Παραδέχθηκαν ότι η τεχνική λύση δεν μπορούσε να αλλάξει, καθώς θα υπήρχαν πρόστιμα από την ΕΕ, όπως αναφέρει και στη δικογραφία της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Άρα όλη αυτή η προσπάθεια σκευωρίας που επιχειρήθηκε από όλα τα κόμματα εδώ και πάρα πολλούς μήνες, ότι έπρεπε να υπάρξει για τον κ. Βορίδη προανακριτική επιτροπή για το γεγονός του “συμφωνώ”, όταν το έβαλε και ο κ. Αραχωβίτης και ο κ. Αποστόλου, καταρρίπτεται για άλλη μία φορά» είπε ο κ. Λαζαρίδης, σημειώνοντας τα παραπάνω είναι καταγεγραμμένα στα πρακτικά.

«Κι αυτό θα πρέπει να το δουν οι πολίτες, ότι αν ανατρέξουμε στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν πήγαν να στηθούν στηθούν σκευωρίες: η σκευωρία της Novartis, που κατέρρευσε και πλέον αυτοί οι μάρτυρες είναι καταδικασμένοι σε τελεσίδικο βαθμό, επίσης πήγαν να στήσουν μία σκευωρία με ξυλόλια και τουλόλια και βλέπετε πού έχουμε οδηγηθεί και τι γίνεται ανάμεσα στους συγγενείς και την κ. Καρυστιανού και τα κόμματα που λένε “απεταξάμην” από εμάς η κ. Καρυστιανού, και βεβαίως μία σκευωρία του ΟΠΕΚΕΠΕ που σήμερα κατέρρευσε και δικαιώνει απόλυτα τη Νέα Δημοκρατία» τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ και εισηγητής της πλειοψηφίας στην Εξεταστική Επιτροπή.

Ερωτηθείς να διευκρινίσει τι εννοεί με τη λέξη «σκευωρία» όσον αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε: «Σκευωρία ως προς το ποινικό σκέλος των ευθυνών των υπουργών. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό θέμα, προφανώς κι εμείς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν τρέξαμε γρήγορα, πιο αποτελεσματικά και πιο ουσιαστικά, παρότι κάναμε σημαντικές παρεμβάσεις που μείωσαν τα ποσοστά του εθνικού αποθέματος, στείλαμε στην ελληνική δικαιοσύνη αγρότες και κτηνοτρόφους πολύ πριν δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έπρεπε σε κάποια ζητήματα που αφορούν τον οργανισμό να το είχαμε πιο κάνει πιο γρήγορα, πχ να είχαμε πάει τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή στην ΑΑΔΕ όπως τον πήγαμε ή να τον είχαμε κάνει μία ανεξάρτητη αρχή. Υπό αυτή την έννοια λέω ότι είναι μία σκευωρία των κομμάτων της αντιπολίτευσης».

«Είναι φανερό ότι δεν είναι ένα γαλάζιο σκάνδαλο όπως θέλουν κάποιοι να το λένε, ούτε μόνο γαλάζιες ακρίδες. Οι ακρίδες είναι πολλές συνήθως. Μέχρι τώρα έχουν εμφανιστεί τέσσερις γαλάζιες ακρίδες, και ταυτόχρονα ελέγχονται 3.000 ΑΦΜ, που προφανώς από αυτούς τους ΑΦΜ των αγροτών και κτηνοτρόφων, δεν είναι όλες γαλάζιες ακρίδες, υπάρχουν από όλα τα κόμματα. Όταν υπάρχουν τόσες χιλιάδες δηλώσεις ΟΣΔΕ, θα υπάρξουν και παραβατικοί» συμπλήρωσε ο κ. Λαζαρίδης.

Τι είπε για τους αγρότες

Ερωτηθείς τι προτίθεται να πράξει η κυβέρνηση για να αποκλιμακωθεί το μέτωπο με τους αγρότες, ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Καταδικάζουμε στον απόλυτο βαθμό αυτά που έγιναν, αυτούς τους βανδαλισμούς και τους τραμπουκισμούς που είδαμε σήμερα στα μπλόκα. Είναι ντροπή αυτά να συμβαίνουν σε βάρος επαγγελματιών και μάλιστα μεταξύ των επαγγελματιών. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση μετά τη χθεσινή συνάντηση που είχε με εκπροσώπους του αγροτικού τομέα και αυτές που θα ακολουθήσουν με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, έχει βάλει ξεκάθαρα το πλαίσιο και άνοιξε ένα νέο δρόμο για τον πρωτογενή τομέα. Εξειδικευτήκαν τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση, έγιναν δεκτές ορισμένες νέες προτάσεις και έγινε μία πρώτη προσέγγιση για την ανάταξη της αγροτικής μας πολιτικής συνολικά. Δεν μπορεί να συνεχίσουν οι λεγόμενοι σκληροί κάποιων μπλόκων, να μπλοκάρουν τη χώρα και να την κόβουν στα δύο…»

«Αν οι αγροτοσυνδικαλιστές του ΚΚΕ που δεν πιστεύουν στην αστική δημοκρατία, άρα μισούν τον αστικό κόσμο και θέλουν να τον ταλαιπωρούν, θεωρούν ότι μπορούν να συνεχίσουν με τέτοιου είδους κινήσεις για να κερδίσουν κάτι παραπάνω, όταν η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι τουλάχιστον σε δημοσιονομικό επίπεδο, δεν μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω, νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο λάθος και στο τέλος θα γυρίσει ανάποδα», επισήμανε ο κ. Λαζαρίδης.

«Όταν οι αγρότες δεν αντιλαμβάνονται ότι σε δημοσιονομικό επίπεδο, δεν μπορεί να δώσει κάτι άλλο η κυβέρνηση, υπάρχει θέμα. Θεωρώ ότι οι αγρότες που δεν προσήλθαν στη χθεσινή συνάντηση πρέπει να το σκεφτούν και αν θέλουν διάλογο, εδώ είμαστε να το δούμε, αλλά με συγκεκριμένα δεδομένα. Έχουμε και ένα άλλο κομμάτι της Πολιτείας που πρέπει να στηρίζουμε», συμπλήρωσε.

Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού