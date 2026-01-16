Να μ’ αγαπάς: Αρχίζει μια πιο σκοτεινή κι επικίνδυνη εποχή – Θα πληρώσουν όλοι…

Μετά τη συγκλονιστική αποκάλυψη ότι τα δίδυμα είναι παιδιά της Ζωής, όλα άλλαξαν. Ισορροπίες χάθηκαν, σχέσεις διαλύθηκαν, έρωτες έγιναν μίση και οι μάσκες έπεσαν! Η καθημερινή σειρά «Να μ’ αγαπάς» επιστρέφει, τη Δευτέρα 19/1 στις 20:00, με διπλό επεισόδιο και καταιγιστικές εξελίξεις που θα ανατρέψουν τις ζωές όλων.

Η απελπισία οδηγεί τη Φωτεινή στα άκρα, όταν πυροβολεί τον Ορφέα. Εκείνος χαροπαλεύει στο νοσοκομείο, ενώ εκείνη βυθίζεται στην απόλυτη απόγνωση. Την ίδια στιγμή, μια σοκαριστική αποκάλυψη της Σοφίας ανατρέπει τη ζωή του Θεόφιλου και ολόκληρης της οικογένειας Καλλιγά.

Παράλληλα, η Ζωή και ο Άγγελος, που προσπαθούν να βοηθήσουν την Φωτεινή με κάθε τρόπο, έρχονται κοντά σε μια σχέση που θα δοκιμάσει αντοχές και όρια.

Μια εποχή τελείωσε και τώρα αρχίζει μια άλλη, πιο σκοτεινή κι επικίνδυνη. Θα πληρώσουν όλοι…

Τι θα δούμε την επόμενη εβδομάδα

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, στις 20:00 (διπλό επεισόδιο)

Επεισόδιο: 50

Η Φωτεινή πυροβολεί τον Ορφέα έξω από το σπίτι των Καλλιγά. Στο νοσοκομείο ο Ορφέας, σε κρίσιμη κατάσταση, χειρουργείται, ενώ Θεόφιλος, Εβίτα και Χάρης καταρρέουν και η Άννα μένει δίπλα του. Οι κάμερες ασφαλείας δεν έχουν καταγράψει τίποτα, ενώ στο σπίτι της Χαρούλας ο Θεόφιλος τους απειλεί με κατάσχεση για να πετάξουν έξω τη Ζωή. Η Ζωή φτάνει στο νοσοκομείο, συγκρούεται σκληρά με Θεόφιλο και Σοφία και μένει εκεί για τον Ορφέα. Ο Άγγελος με τον Αχιλλέα ψάχνουν τη Φωτεινή.

Επεισόδιο: 51

Η Φωτεινή, βυθισμένη στην ενοχή της για τον πυροβολισμό του Ορφέα, περιπλανιέται στα όρια της τρέλας και της αυτοκαταστροφής. Ο Άγγελος τη βρίσκει την ύστατη στιγμή και την αποτρέπει να παραδοθεί, πείθοντάς τη να ζήσει για το παιδί που περιμένει. Ο Ορφέας, μεταξύ ζωής και θανάτου επιστρέφει από το φως, ενώ στο νοσοκομείο και το σπίτι των Καλλιγάδων η αγωνία, η ενοχή και οι παλιές πληγές φουντώνουν. Ο Θεόφιλος χάνει τον έλεγχο, η Εβίτα προσπαθεί να κρατήσει ενωμένη την οικογένεια και η Σοφία, τυφλωμένη από μίσος, αποφασίζει να εκδικηθεί. Παράλληλα, η Ζωή αναγκάζεται να φύγει από το σπίτι της Χαρούλας και οι δεσμοί ανάμεσα στους ήρωες διαλύονται. Η Σοφία να κατηγορεί ψευδώς τον Λευτέρη για τον πυροβολισμό του Ορφέα.

Στο επεισόδιο της Τρίτης 20 Ιανουαρίου, στις 20:00, ο Λευτέρης και η Φωτεινή, με την βοήθεια του Άγγελου και της δικηγόρου τους εξετάζουν τις λύσεις που έχουν στην περίπτωση που οι υποψίες της αστυνομίας στραφούν στη Φωτεινή. Η Ζωή βρίσκεται ξανά μόνη με μια βαλίτσα στο δρόμο. Την ίδια στιγμή, η Σοφία προσπαθεί να πείσει τον αστυνόμο που έχει αναλάβει την έρευνα, πως ο ένοχος είναι χωρίς αμφιβολία ο Λευτέρης. Η Νικαίτη βρίσκει την ευκαιρία και πείθει τον Χάρη πως είναι η ώρα να ηγηθεί του Ομίλου. Η Σοφία με μια εξέταση DNA της Εβίτας απειλεί με νέα βόμβα την οικογένεια. Η εμφάνιση μιας μάρτυρος της απόπειρας κατά του Ορφέα αλλάζει το σκηνικό.

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, στις 20:00 (διπλό επεισόδιο)

Επεισόδιο: 53

Η Φωτεινή συλλαμβάνεται ως βασική ύποπτη για τον πυροβολισμό του Ορφέα, γεγονός που συνταράσσει και διχάζει τις δύο οικογένειες. Ο Θεόφιλος ζητά εκδίκηση, ενώ ο Άγγελος και ο Λευτέρης παλεύουν να τη στηρίξουν. Την υπόθεση αναλαμβάνει η έμπιστη δικηγόρος του Άγγελου και την καθοδηγούν να μην «σπάσει» και να μην παραδεχτεί τίποτα. Στο μεταξύ, η Ζωή βυθίζεται στην απόγνωση και προσπαθεί να κρατήσει την πίστη της. Η Φωτεινή οδηγείται στη φυλακή, όπου γνωρίζει τις συγκρατούμενές της που καταλαβαίνουν πως είναι έγκυος. Ο Θεόφιλος και ο Άγγελος συγκρούονται ανοιχτά, ενώ η οικογένεια Καλλιγά μοιάζει να ξαναδένει προσωρινά γύρω από τον Ορφέα. Ο Ορφέας ανοίγει τα μάτια, έχει διαφύγει το κίνδυνο κι όλοι ανακουφίζονται, όταν όμως τον επισκέπτεται ο εισαγγελέας και τον ρωτάει αν τον πυροβόλησε η Φωτεινή μένει έκπληκτος και λέει ότι δεν θυμάται.

Επεισόδιο: 54

Ο Ορφέας δεν θυμάται τίποτα από την επίθεση που δέχτηκε. Οι γιατροί μιλούν για διασχιστική αμνησία. Η Φωτεινή βασανίζεται στη φυλακή, ενώ η Ζωή και η Νικαίτη συγκρούονται. Ο Άγγελος μαθαίνει από τη Στυλιανή πληροφορίες που μπορεί να ανατρέψουν την υπόθεση. Η Νικαίτη ακούει το κρυφό τηλεφώνημα της Στυλιανής στον Άγγελο. Ο Χάρης αναλαμβάνει δράση για τις επιχειρήσεις, ενώ ο Θεόφιλος είναι σε απόγνωση. Φωτεινή και Ορφέας συναντιούνται..

Δείτε το trailer: