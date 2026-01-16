Μαρινάκης για Ανεστίδη: Δεν έχει θέση στη συνάντηση στο Μαξίμου – Πλέον έχει διαγραφεί και από τις λίστες των ανενεργών μελών της ΝΔ

  • Το Μέγαρο Μαξίμου απαγορεύει τη συμμετοχή του Κώστα Ανεστίδη στη συνάντηση της Δευτέρας, με τον Παύλο Μαρινάκη να δηλώνει ότι «Δεν τίθεται θέμα παρουσίας του συγκεκριμένου κυρίου».
  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έθεσε δύο όρους για τη συνάντηση: να παραμείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί και «να μην συνομιλήσει ο Πρωθυπουργός με ανθρώπους που είναι ελεγχόμενοι ή έχουν δείξει ιδιαιτέρως παραβατικές συμπεριφορές».
  • Ο Παύλος Μαρινάκης διευκρίνισε ότι ο Κώστας Ανεστίδης δεν ήταν ενεργό μέλος της ΝΔ από το 2019 και πλέον «έχει διαγραφεί οριστικά και από τις λίστες των ανενεργών μελών της ΝΔ».
Μαρινάκης για Ανεστίδη: Δεν έχει θέση στη συνάντηση στο Μαξίμου – Πλέον έχει διαγραφεί και από τις λίστες των ανενεργών μελών της ΝΔ

«Απαγορευτικό» στον Κώστα Ανεστίδη βάζει το Μέγαρο Μαξίμου για τη συνάντηση της Δευτέρας μεταξύ του Πρωθυπουργού και εκπροσώπων των αγροτών, μετά τις εκφράσεις που χρησιμοποίησε ο αγροτοσυνδικαλιστής των Μαλγάρων κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Δεν τίθεται θέμα παρουσίας του συγκεκριμένου κυρίου στη συνάντηση» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΟPEN  “10 Παντού”.

Αναμένουμε τη λίστα με τα ονόματα των αγροτών που θα συμμετέχουν στη συνάντηση της Δευτέρας, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι έχουν τεθεί δύο όροι που, όπως είπε, είναι αυτονόητοι και λογικοί. Πρώτος όρος, τόνισε ο κ. Μαρινάκης, να παραμείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί γιατί έχει ταλαιπωρηθεί ο κόσμος όλες αυτές τις μέρες, και δεύτερος όρος «να μην συνομιλήσει ο Πρωθυπουργός με ανθρώπους που είναι ελεγχόμενοι ή έχουν δείξει ιδιαιτέρως παραβατικές συμπεριφορές, όπως κάποιοι που έχουν αναποδογυρίσει περιπολικά ως νταήδες και έχουν παρανομήσει με τον χειρότερο δυνατό τρόπο».

Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πολύ πριν από το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, «η περίπτωση του κ. Ανεστίδη δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή». «Το βίντεο ήρθε να επιβεβαιώσει αυτά που λέγαμε. Δεν χρειάζεται να το σχολιάσει κανείς, ξεπερνάει τα όρια της χυδαιότητας. Όλα αυτά που διαβάζουμε και βλέπουμε είναι μία σειρά από παθογένειες της μεταπολιτευτικής Ελλάδας που διαπέρασαν δυστυχώς οριζόντια όλα τα κόμματα. Κάθε κόμμα και κάθε πρόεδρος πρέπει να τα αποβάλλει» πρόσθεσε.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι ο κ. Ανεστίδης ήταν ενεργό μέλος της ΝΔ μέχρι το 2019 και πλέον έχει διαγραφεί οριστικά. «Από το 2019 δεν είναι ενεργό μέλος, δεν έχει πληρώσει συνδρομές κλπ και με αφορμή όσα συμβαίνουν αυτές τις μέρες, έχει διαγραφεί οριστικά και από τις λίστες των ανενεργών μελών της ΝΔ.  Δηλαδή δεν υφίσταται πλέον στη ΝΔ, ούτε ως ανενεργό μέλος», είπε.

 

 

