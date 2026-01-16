Ανεστίδης για τις ύβρεις σε Μητσοτάκη: Ήταν μία έκφραση εκ παραδρομής και εκτός αέρα – Ζητώ και συγγνώμη

Ο Κώστας Ανεστίδης μίλησε το πρωί της Παρασκευής στο “Καλημέρα Ελλάδα” λίγες ώρες μετά τις τελευταίες εξελίξεις αλλά και τις ύβρεις προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σε ερώτηση για το αν μετανιώνει για τις χυδαίες εκφράσεις κατά του Πρωθυπουργού απάντησε πως «Ήμασταν εκτός αέρα. Αυτό που έγινε ήταν χυδαίο. Όταν ήμασταν εκτός αέρα, εξέφρασα αυτό που λέει όλος ο ελληνικός λαός πίσω από τις πόρτες. Το είπα φιλικά. Όλοι συμφώνησαν και κούνησαν τα κεφάλια. Ξέρουμε τι λένε όλοι οι Έλληνες, τι λέμε μεταξύ μας. Ήταν μία έκφραση εκ παραδρομής, εκτός συζήτησης και εκτός αέρα. Αυτό έγινε Δευτέρα, Τρίτη και το διοχέτευσαν χθες. Και επειδή είμαι ευθύς άνθρωπος, ζητάω και συγγνώμη. Εγώ λέω την αλήθεια και εκφράζομαι όπως νιώθω”».

Το μπλόκο των Μαλγάρων τον εξέλεξε εκπρόσωπο για τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό την Δευτέρα. Ο ίδιος τόνισε πως επιθυμεί να πάει κανονικά, παρά το περιστατικό με τις ύβρεις.

«Και βέβαια θέλω να πάω και να ξεσκεπάσω κάποιες αλήθειες που ξέρω. Η επίθεση εναντίον μου έγινε γιατί ήξεραν ότι θα εκδοθεί το χαρτί από την Ευρωπαία Εισαγγελέα που λέει “…εάν κληθώ προς παροχή ανομοτί εξηγήσεων”» τόνισε.

Σε ερώτηση αν επιμένει να πάει μετά το βίντεο ο κ. Ανεστίδης απάντησε ότι «εγώ προσωπικά δεν έχω κάτι εναντίον του. Αν έχουμε πολιτική αντιπαράθεση για το τι έχει συμβεί στους αγρότες επάνω, είναι άλλο. Είναι πρωθυπουργός μου. Έχω δικαίωμα να εκθέσω τα αιτήματα των αγροτών και ό, τι έχει εξαπολυθεί εναντίον μου από την κυβέρνηση, είναι έτερον εκάτερον».

Σε άλλη ερώτηση για το εάν αυτό που έγινε επιβαρύνει συνολικά τη διαπραγμάτευση των αγροτών, ο κ. Ανεστίδης απάντησε ότι «φυσικά και δεν επιβαρύνω τη διαπραγμάτευση των αγροτών. Τα αιτήματα είναι αιτήματα».

Δείτε το βίντεο του ΑΝΤ1: