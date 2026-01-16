Ηλεία: Επί μία ώρα καταδίωκαν 16χρονο οδηγό – Πήρε το αυτοκίνητο της μητέρας του και επιχείρησε να εμβολίσει περιπολικά

Καταδίωξη ανηλίκου σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (15/01) σε μεγάλο μέρος της Ηλείας, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να ακινητοποιήσουν αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 16χρονος.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, η διαδρομή ξεκίνησε από τον Πύργο και να πέρασε διαδοχικά από το Επιτάλιο, την Κρέστενα, τα Μακρίσια, το Πελόπιο και τη Βαρβάσαινα. Ο ανήλικος που συνελήφθη οδηγούσε με επικίνδυνο τρόπο το αυτοκίνητο της μητέρας του, έχοντας στο όχημα έναν συνομήλικό του φίλο ως συνεπιβάτη.

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 22:00 το βράδυ, όταν οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ ΔΑ Ηλείας, ευρισκόμενοι στην οδό Αλφειού, έκαναν σήμα σε ένα αυτοκίνητο για έλεγχο. Αντί να συμμορφωθεί, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και κατευθύνθηκε προς την έξοδο της πόλης, προκαλώντας άμεσα την κινητοποίηση των Αρχών.

Οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, βλέποντας την κίνηση αυτή, χωρίς να φαίνεται ποιοι επιβαίνουν στο όχημα, άρχισαν να καταδιώκουν το αυτοκίνητο που κινήθηκε προς την περιοχή του Επιταλίου, της πρώην λίμνης Αγουλινίτσας, το Ανεμοχώρι, την Κρέστενα, τα Μακρίσια, το φράγμα Φλόκα, το Πελόπιο και πάλι προς Πύργο. Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνέχισε προς Βαρβάσαινα και την περιοχή προς την οδό Αλφειού, χωρίς να σταματά αλλά επιταχύνοντας όλο και περισσότερο προσπαθώντας να αποφύγει τους αστυνομικούς που επιχειρούσαν να προσεγγίσουν.

Ο ανήλικος οδηγός επιχείρησε αρκετές φορές να εμβολίσει τα περιπολικά που τον καταδίωκαν, ενώ πέρασε από κάποια σημεία αρκετές φορές προσπαθώντας να αποφύγει τη σύλληψη.

Για περισσότερο από μια ώρα οι αστυνομικοί ακολουθούσαν ή έστηναν μπλόκο για να σταματήσουν το όχημα που καταδίωκαν. Κάποια στιγμή κοντά σε καταυλισμό Ρομά στην οδό Αλφειού, οι αστυνομικοί κατάφεραν να μπλοκάρουν το όχημα και να συλλάβουν τον 16χρονο οδηγό και το συνομήλικο συνεπιβάτη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ίδια ώρα μια γυναίκα, είχε μεταβεί στην Αστυνομία στον Πύργο, για να γνωστοποιήσει πως ο ανήλικος γιος της είχε πάρει εν αγνοία της το αυτοκίνητό της, επιβεβαιώνοντας βάσει του αριθμού κυκλοφορίας πως το αυτοκίνητο που καταδίωκαν οι αστυνομικοί είχε οδηγό το 16χρονο.

