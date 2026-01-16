Γρατσία για κόμμα Καρυστιανού: «Δεν υπάρχουν τα γνωστά καπέλα δεξιά, αριστερά και τέτοιου είδους “βαρίδια”» – Πότε θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα

Τον επόμενο μήνα θα είναι έτοιμο και θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, όπως εκτίμησε η δικηγόρος Μαρία Γρατσία, η οποία μίλησε και για τα κριτήρια επιλογής των προσώπων που θα το απαρτίζουν, ενώ ερωτηθείσα για το ιδεολογικό στίγμα, τόνισε ότι «δεν υπάρχουν τα γνωστά καπέλα δεξιά, αριστερά και τέτοιου είδους “βαρίδια”».

Η συνεργάτιδα της Μαρίας Καρυστιανού μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και αναφερόμενη αρχικά στον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών τόνισε ότι «από μέρους της κυρίας Καρυστιανού δεν υπάρχει κάποια αντιπαράθεση, ή αξιολογικές κρίσεις, οι οποίες να δυναμιτίζουν το κλίμα. Ο λόγος της είναι συγκεκριμένος και αφορά καταγραφή γεγονότων ακριβώς λόγω του ότι υπήρξαν αναφορές από άλλα πρόσωπα σε σχέση με τη διαχείριση και σε σχέση με κατηγορίες, οι οποίες είναι ανυπόστατες και έπρεπε να αποκρουστούν. Αλλά χωρίς ένταση, αλλά με καταγραφή των γεγονότων και της αλήθειας που σίγουρα ενδιαφέρει το κοινό».

«Η κα Καρυστιανού λειτούργησε θεσμικά… Στο καταστατικό υπάρχει ειδική πρόβλεψη ότι σκοπός του Συλλόγου είναι η ανάπτυξη πρωτοβουλιών αλλαγής του συνταγματικού και νομοθετικού πλαισίου για την ευθύνη πολιτικών προσώπων, πρωθυπουργών, υπουργών, υφυπουργών προκειμένου να καταργηθούν πάσις φύσεως ασυλίες, ακαταδίωκτα που προάγουν τη διαφθορά», είπε, μεταξύ άλλων.

Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού

Σχετικά με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχουν τα γνωστά καπέλα δεξιά, αριστερά και τέτοιου είδους “βαρίδια”» για να διευκρινίσει στη συνέχεια ότι «είπα τη λέξη “βαρίδι” με την έννοια των περιορισμών».

Σε ό,τι αφορά στην υποψηφιότητα της ίδιας με τη Νίκη, τόνισε ότι «εισήλθα στο ψηφοδέλτιο 20 ημέρες πριν τη διενέργεια των εκλογών, την τελευταία στιγμή».

«Αυτό που διαμορφώνεται και προκύπτει και θα τεθεί στην κρίση του λαού είναι ένα πρόγραμμα θέσεων αναφορικά με όλους τους κλάδους που μας απασχολούν (άμυνα, εξωτερική πολιτική, δικαιοσύνη, υγεία και παιδεία) και καταγράφονται θέσεις, αναδεικνύονται ζητήματα θεσμικά και προτείνονται λύσεις. Το κριτήριο είναι η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και του κοινού καλού, με βάση την στάθμιση που κάνουν οι ομάδες εργασίας που έχουν συγκροτηθεί από πρόσωπα που έχουν πολύ καλά βιογραφικά, επιστημονική κατάρτιση αλλά και μεγάλη εμπειρία», είπε στη συνέχεια.

Διευκρίνισε ότι «απευθυνόμαστε σε όλους, θα υπάρχουν θέσεις, να μην υποτιμάμε τη νοημοσύνη των Ελλήνων πολιτών. Ο καθένας θα κρίνει αν τον εκφράζουν ή όχι. Η κυρία Καρυστιανού είναι ένας άνθρωπος τελειομανής, προσπαθεί να ολοκληρώσει όχι βεβιασμένα, επιδερμικά και διεκπαιρεωτικά κάτι τόσο σημαντικό όπως αυτό που συζητάμε τώρα».

Σχετικά με το πότε θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα του κόμματος, είπε ότι «τα πρόσωπα υπάρχουν ήδη, ομάδες εργασίας έχουν στηθεί εδώ και σημαντικό χρονικό διάστημα, και το πρόγραμμα σε εύλογο διάστημα, τον επόμενο μήνα εκτιμώ, θα είναι απολύτως έτοιμο ώστε να ανακοινωθεί και να τεθεί στην κρίση των πολιτών».

Ερωτηθείσα εάν τα πρόσωπα που θα αποτελούν το κόμμα Καρυστιανού θα είναι και από πολιτικούς χώρους, η κυρία Γρατσία απάντησε «όπως έχει δηλωθεί απερίφραστα και από την κ. Καρυστιανού πρόσωπα που είχαν ουσιαστική ανάμιξη στον πολιτικό βίο της χώρας δεν θα συμμετέχουν. Αυτή είναι η θέση της. Να μην έχουν εκλεγεί, ο υποψήφιος εκτιμώ ότι δεν ανήκει σε αυτό». «Η βούληση της κας Καρυστιανού είναι και παραμένει όλοι οι συγγενείς των θυμάτων να είναι μαζί της», κατέληξε στις δηλώσεις της.