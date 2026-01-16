Μινεάπολη: Αποκαλυπτική έκθεση της Πυροσβεστικής για τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ – «Δέχθηκε 4 σφαίρες από τον πράκτορα της ICE»

Νέες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες-βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την εν ψυχρώ εκτέλεση της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) στη Μινεάπολη στις 7 Ιανουαρίου 2026.

Η Ρενέ Νικόλ Γκουντ πυροβολήθηκε τέσσερις φορές από τον πράκτορα της ICE, Τζόναθαν Ρος, ενώ βρισκόταν πίσω από το τιμόνι του SUV της στη Μινεάπολη την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με μία έκθεση των αρχών για το περιστατικό.

Η έκθεση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Μινεάπολης, την οποία έλαβε η Minnesota Star Tribune, αποκάλυψε ότι η Γκουντ, 37 ετών, πυροβολήθηκε στο στήθος, το χέρι και το κεφάλι το πρωί της 7ης Ιανουαρίου, ύστερα από μια αντιπαράθεση μεταξύ διαδηλωτών και ομοσπονδιακών πρακτόρων.

Οι διασώστες ανακάλυψαν τη μητέρα τριών παιδιών αναίσθητη στο αυτοκίνητό της με αίματα στο πρόσωπο και το σώμα της γύρω στις 9:42 π.μ., σύμφωνα με την έκθεση. Δεν ανέπνεε και είχε «ακανόνιστο σφυγμό», έγραψαν οι αξιωματούχοι.

Οι διασώστες που έφτασαν πρώτοι στο σημείο διαπίστωσαν δύο τραύματα από πυροβολισμό στη δεξιά πλευρά του θώρακα της Good, ένα στο αριστερό της αντιβράχιο (πήχυ) και ένα «με προεξέχοντα ιστό στην αριστερή πλευρά του κεφαλιού της», ενώ αίμα έρεε από το αριστερό της αυτί, σύμφωνα με την αναφορά.

Μια γυναίκα που κάλεσε στο 911 ανέφερε ότι «την πυροβόλησαν [επειδή] δεν άνοιγε την πόρτα του αυτοκινήτου της», όπως προέκυψε από τις απομαγνητοφωνήσεις. «Στείλτε ασθενοφόρο παρακαλώ, ασθενοφόρο παρακαλώ», είπε η γυναίκα.

Η Γκουντ ανασύρθηκε από το τρακαρισμένο SUV της και μεταφέρθηκε σε έναν σωρό από χιόνι και στη συνέχεια στο πεζοδρόμιο, προκειμένου να απομακρυνθεί από μια «κλιμακούμενη ένταση μεταξύ των δυνάμεων επιβολής του νόμου και των περαστικών», πρόσθεσε η αναφορά.

Μέχρι τη στιγμή που μεταφέρθηκε στον σωρό από χιόνι, η Γκουντ εξακολουθούσε να μην αναπνέει και δεν είχε σφυγμό.

Το προσωπικό των επειγόντων περιστατικών συνέχισε τις προσπάθειες να κρατήσει τη γυναίκα στη ζωή μέσα σε ένα ασθενοφόρο και σε ένα τοπικό νοσοκομείο, αλλά η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) τελικά διακόπηκε στις 10:30 π.μ., σύμφωνα με την αναφορά.

Σκληρά πλάνα από το σημείο κατέγραψαν τη στιγμή που η Γκουντ φάνηκε να στρίβει το τιμόνι του αυτοκινήτου της προς τα δεξιά, μακριά από τους πράκτορες της υπηρεσίας ICE, μόλις δευτερόλεπτα προτού ο Ρος —ο οποίος βρισκόταν στην πορεία του οχήματός της— πυροβολήσει επανειλημμένα μέσα από το ανοιχτό παράθυρο και το παρμπρίζ της.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) κατηγόρησε την Γκουντ ότι επιχείρησε να παρασύρει τον Ρος με το SUV της κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης για τη μετανάστευση σε μια κατοικημένη περιοχή — γεγονός που ανάγκασε τον αξιωματικό να ανοίξει πυρ σε κατάσταση αυτοάμυνας. Το DHS ανακοίνωσε αργότερα ότι ο Ross υπέστη εσωτερική αιμορραγία.

Η Γκουντ , η οποία περιέγραφε τον εαυτό της ως «ποιήτρια και συγγραφέα», είχε μετακομίσει πρόσφατα στο Σικάγο (Windy City) με τη σύζυγό της, η οποία εθεάθη στο σημείο των πυροβολισμών να ξεσπά σε λυγμούς και να είναι καλυμμένη με αίματα.

Η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Kristi Noem, ισχυρίστηκε ότι η Γκουντ ήταν μέλος μιας ομάδας διαδηλωτών που «παρενοχλούσαν και παρεμπόδιζαν» τους πράκτορες της υπηρεσίας ICE καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η μητέρα της, Ντόνα Γκρέιντζερ, δήλωσε στην εφημερίδα Minnesota Star Tribune ότι η κόρη της ήταν «ένας από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ».