Θεσσαλονίκη: Ενοικιαστές άφησαν «φέσια» σε ιδιοκτήτη και φεύγοντας αφαίρεσαν… την εντοιχισμένη κουζίνα – Άνω των 6.000 ευρώ οι ζημιές

  • Έκπληκτοι έμειναν οι ιδιοκτήτες σπιτιού στη Θεσσαλονίκη όταν, εισερχόμενοι στην οικία που μίσθωναν, αντίκρισαν την εντοιχισμένη κουζίνα να λείπει. Οι ενοικιαστές αφαίρεσαν ηλεκτρικές συσκευές, ντουλάπια, νεροχύτη και απορροφητήρα.
  • Η δικηγόρος της ιδιοκτήτριας δήλωσε πως «η ιδιοκτήτρια όχι μόνο δεν πληρώθηκε τα ενοίκια, αλλά έχει παραλάβει το διαμέρισμα με ζημιά άνω των 6.000 ευρώ». Οι ενοικιαστές φέρεται να κινούνται συστηματικά με αυτόν τον τρόπο, αλλάζοντας σπίτι κάθε 4-5 μήνες.
  • Ο Άγγελος Σκιαδάς, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Προστασίας Ενοικιαστών, τόνισε πως «Εφόσον συνέβη αυτό είναι κατακριτέο», προσθέτοντας ότι «υπάρχουν και στις δύο πλευρές, απατεώνες».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Έκπληκτοι έμειναν οι ιδιοκτήτες σπιτιού στη Θεσσαλονίκη όταν μπήκαν στην οικία που μίσθωναν σε ζευγάρι και αντίκρισαν όλη την κουζίνα να λείπει. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του EΡΤnews, λείπουν οι ηλεκτρικές συσκευές, τα ντουλάπια, ο νεροχύτης ακόμη και ο απορροφητήρας.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες, είχε αρχίσει από τον περασμένο Σεπτέμβριο όταν οι ενοικιαστές δεν κατέβαλαν τα μισθώματα. Έτσι, την Παρασκευή, η ιδιοκτήτρια μπήκε στο σπίτι, μαζί με δικαστικό επιμελητή, και αντίκρισε το σπίτι να είναι ρημαγμένο.

Η δικηγόρος της ιδιοκτήτριας, Ευαγγελία Γιαννούση, μίλησε στην εκπομπή «Newsroom» περιγράφοντας την κατάσταση: «Δυστυχώς η ιδιοκτήτρια όχι μόνο δεν πληρώθηκε τα ενοίκια, αλλά έχει παραλάβει το διαμέρισμα με ζημιά άνω των 6.000 ευρώ. Παρέδωσε σε ένα ζευγάρι ηλικίας 22 – 23 χρόνων τον Αύγουστο του 2025 το διαμέρισμα επιπλωμένο, με καινούρια κουζίνα και παρέλαβε αυτό που βλέπετε στις φωτογραφίες. Ξήλωσαν, όλο το έπιπλο της κουζίνας καθώς και τα ντουλάπια, τα συρτάρια, τον απορροφητήρα ακόμα και τη βρύση».

Σύμφωνα με τη δικηγόρο η πελάτισσα της δεν είναι το μοναδικό θύμα των ενοικιαστών: «Από έρευνα που έχουμε κάνει, γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί κινούνται με αυτόν τον τρόπο συστηματικά, δηλαδή πληρώνουν ένα ενοίκιο, του τρέχοντος μήνα και μια εγγύηση. Από εκεί και πέρα σταματάνε να καταβάλλουν τα μισθώματα. Η νομική διαδικασία για έξωση παίρνει τουλάχιστον 3-4 μήνες. Επομένως, αυτοί κάθε 4-5 μήνες αλλάζουν σπίτι αφού πίσω τους αφήνουν καταστροφές και φθορές».

Ο Άγγελος Σκιαδάς, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Προστασίας Ενοικιαστών, τόνισε στο Newsroom: «Εφόσον συνέβη αυτό είναι κατακριτέο και εμείς ως σύλλογος ενοικιαστών είμαστε οι πρώτοι που το κατακρίνουμε. Όμως, υπάρχουν και στις δύο πλευρές, απατεώνες. Ο άνθρωπος αυτός που το’ χει σύστημα να αλλάζει σπίτι κάθε 5 μήνες, να πληρώνει ένα ενοίκιο και την εγγύηση, είναι απατεώνας. Υπάρχει ποινική ευθύνη. Πράγματι υπάρχουν απατεώνες είναι, όμως, μειοψηφία. Και από την πλευρά των ιδιοκτητών υπάρχουν απατεώνες που παίρνουν προκαταβολές για σπίτια και δεν τα παραδίδουν ποτέ στον ενοικιαστή»”

