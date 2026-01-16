Κρήτη: Η πιο πρόσφατη φωτογραφία του αγνοούμενου γιατρού – Συνεχίζονται οι έρευνες

Σύνοψη από το

  • Χωρίς αποτέλεσμα αλλά με αμείωτη ένταση συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου 2025.
  • Στην περιοχή των Χανίων, όπου είχε εντοπιστεί το όχημά του, οι προσπάθειες παραμένουν συντονισμένες, με τη συμμετοχή της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, αλλά και εθελοντικών και διασωστικών ομάδων.
  • Η εθελοντική ομάδα ΟΦΚΑΘ που συμμετέχει στις έρευνες έδωσε στη δημοσιότητα νέα φωτογραφία του Αλέξη Τσικόπουλου, απευθύνοντας έκκληση σε όποιον γνωρίζει το παραμικρό να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Χωρίς αποτέλεσμα αλλά με αμείωτη ένταση συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου 2025.

Στην περιοχή των Χανίων, όπου είχε εντοπιστεί το όχημά του, οι προσπάθειες παραμένουν συντονισμένες, με τη συμμετοχή της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, αλλά και εθελοντικών και διασωστικών ομάδων που ενισχύουν καθημερινά το έργο των αρχών. Οι έρευνες δεν σταμάτησαν ούτε στιγμή, παρά το πέρασμα του χρόνου και τις δυσκολίες που παρουσιάζει το ανάγλυφο της περιοχής.

Η εθελοντική ομάδα ΟΦΚΑΘ που συμμετέχει στις έρευνες έδωσε στη δημοσιότητα νέα φωτογραφία του Αλέξη Τσικόπουλου, την πιο πρόσφατη που υπάρχει, απευθύνοντας έκκληση σε όποιον γνωρίζει το παραμικρό ή έχει δει κάτι ύποπτο να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές.

Η φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα 

Κρήτη αγνοούμενος Τσικόπουλος

13:40 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

