Η πρώτη φωτογραφία του «Tomb Raider»: Η Σόφι Τέρνερ εντυπωσιάζει τους θαυμαστές με την μεταμόρφωσή της σε Λάρα Κροφτ

  • Την Πέμπτη, το Prime Video έδωσε μια πρώτη ματιά της Σόφι Τέρνερ ως Lara Croft στη σειρά live-action “Tomb Raider”, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε παραγωγή.
  • Οι θαυμαστές εντυπωσιάστηκαν από την μεταμόρφωσή της, με πολλούς να σχολιάζουν ότι «μοιάζει σαν να βγήκε από τα παιχνίδια» και είναι «πραγματικά τόσο εντυπωσιακή».
  • Η Τέρνερ αποκάλυψε πως προετοιμάστηκε για τον ρόλο με εντατική προπόνηση, δηλώνοντας ότι «κάνουμε εκπαίδευση οκτώ ώρες την ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα» από τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους.
Enikos Newsroom

Media

Η Σόφι Τέρνερ εντυπωσιάζει τους θαυμαστές με την μεταμόρφωσή της σε Λάρα Κροφτ στην πρώτη φωτογραφία του «Tomb Raider»

Την Πέμπτη, το Prime Video έδωσε μια πρώτη ματιά της Σόφι Τέρνερ ως Lara Croft στη σειρά live-action “Tomb Raider”, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε παραγωγή.

«Θεέ μου… μοιάζει σαν να βγήκε από τα παιχνίδια», έγραψε ένας χρήστης στο X.

« Η Σόφι Τέρνερ ως Λάρα Κροφτ είναι πραγματικά τόσο εντυπωσιακή», έγραψε κάποιος άλλος. «Έχω απόλυτη πίστη ότι αυτή η διασκευή στο Prime Video θα είναι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ της αρεσκείας μου. Απλώς δεν μπορώ να ξεπεράσω το πόσο εκπληκτική είναι».

«ΘΕΕ ΜΟΥ! ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΑ! Δεν περίμενα ότι θα ταίριαζαν με μια τόσο κλασική εμφάνιση!» σχολίασε ένας χρήστης στο Instagram.

Η αποκάλυψη της φωτογραφίας έρχεται λίγες μέρες αφότου η Τέρνερ μίλησε ανοιχτά για την εντατική προπόνηση που έκανε για να προετοιμαστεί για τον ρόλο της ως Λάρα Κροφτ, κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στην εκπομπή « The Julia Cunningham Show » του SiriusXM.

Αφού η Κάνινγκχαμ ρώτησε την Τέρνερ πώς ήταν το πρόγραμμα προπόνησής της, η σταρ του «Game of Thrones» έκανε μια εκπληκτική παραδοχή.

«Από τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, κάνουμε εκπαίδευση οκτώ ώρες την ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα, οπότε ήταν αρκετά», είπε ο Τέρνερ.

