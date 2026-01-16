MasterChef 2026: Επιστρέφει την Κυριακή με σαρωτικές αλλαγές – Δύο σπίτια και ομαδική αποχώρηση

Σύνοψη από το

  • Το MasterChef επιστρέφει την Κυριακή 18/1 με σαρωτικές αλλαγές, κλείνοντας τα 10 χρόνια του στην ελληνική τηλεόραση.
  • Για πρώτη φορά, οι παίκτες θα μένουν σε δύο ξεχωριστά σπίτια, χωρισμένοι σε μπριγάδες που δεν θα γνωρίζουν η μία την ύπαρξη της άλλης, ενώ επιστρέφουν και οι κλασικές auditions.
  • Η μεγαλύτερη ανατροπή έρχεται στις ομαδικές δοκιμασίες, όπου η ηττημένη ομάδα θα αποχωρεί ομαδικά, με τους πέντε παίκτες να βλέπουν την πόρτα της εξόδου ταυτόχρονα.
Enikos Newsroom

Media

Το MasterChef επιστρέφει στο STAR την ερχόμενη Κυριακή (18/1) στις 9 το βράδυ, αλλά με πολλές και σαρωτικές αλλαγές. Φέτος μάλιστα το ριάλιτι μαγειρικής κλείνει τα 10 χρόνια στην ελληνική τηλεόραση.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Breakfast@Star» και το ρεπορτάζ της Κωνσταντίνας Γκρόσι, η μεγαλύτερη αποκάλυψη αφορά στο πού θα μένουν οι παίκτες. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού MasterChef, δεν θα υπάρχει ένα σπίτι, αλλά δύο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι παίκτες θα χωριστούν σε δύο διαφορετικές μπριγάδες, οι οποίες θα μένουν σε ξεχωριστά σπίτια. Το πιο ανατρεπτικό στοιχείο; Η μία ομάδα δε θα γνωρίζει την ύπαρξη της άλλης. Φανταζόμαστε την έκπληξη των διαγωνιζόμενων όταν, νομίζοντας πως είναι οι μοναδικοί που πέρασαν με λευκές ποδιές στον διαγωνισμό, θα συναντούν ξαφνικά στο πλατό μια άλλη, άγνωστη ομάδα… έτοιμη για μάχη.

Η διαμονή σε δύο σπίτια σημαίνει επίσης ότι:

  • Δεν θα γνωρίζουν τους χαρακτήρες των αντιπάλων τους
  • Δεν θα έχουν ιδέα για τις μαγειρικές ικανότητες της άλλης ομάδας
  • Ο στρατηγικός σχεδιασμός θα ξεκινά από το μηδέν σε κάθε δοκιμασία

Η μεγάλη επιστροφή των κλασικών auditions

Μια από τις πιο ευχάριστες ειδήσεις για τους φανατικούς τηλεθεατές του ΜC είναι η επιστροφή των auditions. Κάθε παίκτης θα μπαίνει ξεχωριστά στην κουζίνα, θα μαγειρεύει μπροστά στους τρεις κριτές και θα έχει τον χρόνο να παρουσιάσει όχι μόνο το πιάτο του, αλλά και την προσωπικότητά του.

Αυτή η άμεση διάδραση είναι που επιτρέπει στους κριτές —Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο— να “ξεκλειδώσουν” τους παίκτες. Όπως σχολιάστηκε στο πλατό της εκπομπής, οι auditions είναι το σημείο όπου γεννιούνται οι πρώτες συμπάθειες και αντιπάθειες, ενώ δοκιμάζεται η ικανότητα των διαγωνιζόμενων να μαγειρεύουν υπό πίεση ενώ ταυτόχρονα απαντούν στις «ριπές» ερωτήσεων των κριτών.

Υποψήφιοι παίκτες από όλο τον κόσμο

Το επίπεδο φέτος ανεβαίνει κατακόρυφα, καθώς το MasterChef 10 αποκτά έντονο διεθνή αέρα. Θα δούμε πολλούς παίκτες που ταξίδεψαν από την Αυστραλία, τη Γερμανία, την Κύπρο, την Ελβετία και άλλες γωνιές του πλανήτη, φέρνοντας μαζί τους νέες τεχνικές, κουλτούρες και γεύσεις που θα δυσκολέψουν τον ανταγωνισμό.

Ομαδικές δοκιμασίες: Η «μητέρα όλων των μαχών»

Οι ομαδικές δοκιμασίες φέτος αποκτούν άλλη βαρύτητα. Η Κωνσταντίνα Γκρόσι αποκάλυψε πως έρχεται η «μητέρα όλων των μαχών». Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στο σημείο να υπάρχουν πέντε παίκτες σε κάθε ομάδα (5 Κόκκινοι – 5 Μπλε), θα κληθούν να περάσουν από μια σειρά εξοντωτικών τεστ.

Η ανατροπή εδώ είναι σοκαριστική: Όποια ομάδα χάσει, αποχωρεί ομαδικά! Και οι πέντε παίκτες της ηττημένης ομάδας θα δουν την πόρτα της εξόδου ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και ένα μεγάλο φαβορί μπορεί να βρεθεί εκτός διαγωνισμού επειδή ένας συμπαίκτης του έκανε ένα μοιραίο λάθος. Το ομαδικό πνεύμα και η στρατηγική επιλογή συνεργατών γίνονται πλέον ζήτημα επιβίωσης.

Η μεγάλη ένωση

Έπειτα από πολλές εβδομάδες και αφού οι παίκτες έχουν λιγοστέψει, θα έρθει η στιγμή της Ένωσης, σύμφωνα με το STAR. Οι δύο μπριγάδες, που μέχρι τότε ζούσαν σε διαφορετικούς κόσμους και ανταγωνίζονταν με πάθος, θα αναγκαστούν να μείνουν κάτω από την ίδια στέγη.

Εκεί θα δούμε τις ισορροπίες να αλλάζουν άρδην. Η συγκατοίκηση με τους “άγνωστους” μέχρι τότε αντιπάλους θα φέρει νέες φιλίες, αλλά και επικούς καβγάδες για τις καθημερινές συνήθειες, την καθαριότητα και την ιεραρχία μέσα στο σπίτι. Όπως τονίστηκε στο ρεπορτάζ, εκεί θα φανεί ποιος μπορεί πραγματικά να αντέξει την ψυχολογική πίεση του πρωταθλητισμού.

Εβδομάδες – θρίλερ και το έπαθλο των 100.000€

Πέρα από τις δοκιμασίες αποχώρησης, επιστρέφουν οι αγαπημένες θεματικές εβδομάδες-θρίλερ, που φέτος θα είναι ακόμα πιο απαιτητικές, ανεβάζοντας τον πήχη της δημιουργικότητας σε δυσθεώρητα ύψη.

Όλα αυτά συμβαίνουν για έναν και μοναδικό σκοπό: την κατάκτηση του τίτλου του 10ου MasterChef και του χρηματικού επάθλου των 100.000 ευρώ. Ο επετειακός κύκλος υπόσχεται γέλιο, συγκίνηση και πιάτα που θα αφήσουν εποχή.

