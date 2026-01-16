Στον εισαγγελέα το μπλόκο Νίκαιας για τους βανδαλισμούς σε τρακτέρ – «Είναι προβοκάτσια, να ανοίξουν οι κάμερες»

Στον Εισαγγελέα προσήλθαν σήμερα (16/01) το πρωί, μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής προκειμένου να ζητήσουν εντολή να ανοίξουν οι κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι ευθύνονται για τις φθορές που προκλήθηκαν στα τρακτέρ των αγροτών που προσήλθαν στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό την περασμένη Τρίτη.

Οι αγρότες κατέθεσαν έγγραφη αναφορά για προβοκάτσια, με τον εισαγγελέα υπηρεσίας να τους απαντά ότι θα ζητήσει εκκίνηση κατεπείγουσας διαδικασίας για να μη χαθεί το βιντεοληπτικό υλικό.

«Εμείς καταδικάζουμε απερίφραστα την κίνηση που έγινε από κάποιους, σίγουρα όμως αυτό δεν συνέβη από τους ανθρώπους του μπλόκου της Νίκαιας και κανένας δεν έχει δικαίωμα να πειράξει το μηχάνημα, κανενός», ανέφερε έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας, ο εκπρόσωπος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ν. Λάρισας, Ιορδάνης Ιωαννίδης έχοντας στον πλευρό του τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρος, Ρίζο Μαρούδα και Σωκράτη Αλειφτήρα, όπως μεταδίδει το larissanet.gr.

«Εμείς είμαστε εδώ για να αποδείξουμε ότι η κυβέρνηση έχει στόχο την προβοκάτσια ή αυτοί που το έκαναν έχουν στόχο αυτό το γεγονός κι όχι να διασφαλιστεί ο υγιής αγώνας που έχει ξεκινήσει από την πρώτη μέρα», πρόσθεσε ο κ. Ιωαννίδης.

«Ήρθαμε σήμερα στον Εισαγγελέα για να βρεθούν οι πραγματικοί δράστες», ανέφερε και εξήγησε ότι θα ζητηθούν τα βίντεο από τις κάμερες της «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου».

Τέλος, αναφορικά με τη συμμετοχή του κ. Ανεστίδη στην επιτροπή συνάντησης με τον πρωθυπουργού και μετά τις δηλώσεις που βγήκαν στη δημοσιότητα, σχολίασε ότι ακόμα δεν υπάρχει κάποια αλλαγή και ότι την απόφαση θα την πάρει το μπλόκο των Μαλγάρων.