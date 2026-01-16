Γιώργος Μαζωνάκης: Οι επόμενες κινήσεις του μετά τη μήνυση του Στέφανου Παπαδόπουλου – «Δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε»

  Ο νομικός εκπρόσωπος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, αναφέρθηκε στην υπόθεση της μήνυσης από τον Στέφανο Παπαδόπουλο στην εκπομπή «Το Πρωινό».
  Δήλωσε ότι αναμένουν την κλήση της εισαγγελίας για να λάβουν στα χέρια τους το περιεχόμενο της μήνυσης και να προχωρήσουν σε όλες τις νομικές ενέργειες.
  Ο κ. Λυκούδης τόνισε πως «δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε», ενώ η εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη στα δικαστήρια θα εξαρτηθεί από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.
Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έχει μηνυθεί από τον τραγουδιστή, Στέφανο Παπαδόπουλο, αναφέρθηκε ο νομικός εκπρόσωπός του, Χαράλαμπος Λυκούδης στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Λιάγκα.

Ο κ. Λυκούδης απαντώντας σε ερώτηση για το εάν θα υπάρξει μία νομική απάντηση από την πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη, είπε τα εξής:

«Είναι βέβαιον, είναι προφανές, απλώς αναμένουμε να μας καλέσει η εισαγγελία προκειμένου να πάρουμε στα χέρια μας το περιεχόμενο της μήνυσης. Δε μπορώ να κάνω μία μήνυση για ψευδή καταμήνυση, όταν δεν έχω το περιεχόμενο της μήνυσης, ούτε μπορώ να πω ότι το βρήκα από τα media. Νομίζω ότι τρέχει πολύ γρήγορα η διαδικασία και τις επόμενες ημέρες θα κληθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης για τις εξηγήσεις του. Θα πάρω στα χέρια μου το περιεχόμενο της μήνυσης και θα προχωρήσουμε σε όλες τις νομικές ενέργειες. Δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε».

Για το αν εμφανιστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης στα δικαστήρια ή θα καταθέσει κάποιο υπόμνημα, ο κ. Λυκούδης είπε ότι «αυτό θα εξαρτηθεί από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις».

Δείτε το βίντεο του ΑΝΤ1:

