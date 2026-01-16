Γιάνης Βαρουφάκης: Ένταση on air για τα ναρκωτικά – Η ανάρτησή του «για τη σιωπηλή άδεια προς τον καθένα να με κακοποιεί»

Ένταση επικράτησε στον «αέρα» του OPEN και την εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» με τον Γιάνη Βαρουφάκη.

Αφορμή στάθηκε ένα μήνυμα που διάβασε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 και όπως είπε του έχει στείλει αστυνομικός εν ενεργεία ο οποίος του μετέφερε πως επικεφαλής της Δίωξης Ναρκωτικών τους είχε πει «μην τολμήσετε να πείτε σε κανένα παιδί πως τα ναρκωτικά είναι ένα άσχημο πράγμα. Είναι το πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο. Ο λόγος είναι η ειλικρίνεια. Γιατί αν αυτό το παιδί του πεις ότι ήταν αρνητικό και το νιώσει ως κάτι μαγικό που του χαρίζει χαρά σε δευτερόλεπτα θα πει καλά με κορόιδευαν;».

Ο κ. Βαρουφάκης υποστήριξε αναφορικά με τα όσα είχε πει πρόσφατα σε podcast ότι έχει πάρει ecstasy μία φορά, ότι «το μήνυμα που προσπάθησα να περάσω ήταν, ναι μπορεί να είναι πολύ ευχάριστο, αν όμως αυτό σε οδηγήσει στην καταστροφή της εξάρτησης, τότε πρέπει να λειτουργήσεις λίγο ως Οδυσσέας με τις Σειρήνες». Επέμεινε ότι «σε καμία περίπτωση δεν θα διατύπωνα αλλιώς τη θέση μου» και δεν θα άλλαζε όσα είπε και «θα έλεγα ακριβώς τα ίδια».

«Δεν συμφωνώ μαζί σας, δεχόμαστε μηνύματα ότι ακόμη και με ένα τσιγάρο, έφτασαν άνθρωποι να παλεύουν 25 χρόνια με τον εφιάλτη των ναρκωτικών» αντέδρασε η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου.

Ο Σπύρος Χαριτάτος είπε εκείνη τη στιγμή ότι «η συζήτησή σας είναι η χαρά, το δώρο του διακινητή ναρκωτικών».

«Για μένα το δώρο είναι η υποκρισία και η τρομοκρατία απέναντι στους νέους» επέμεινε ο Γιάνης Βαρουφάκης με τον Σπύρο Χαριτάτο να του λέει «επειδή το έχω σπουδάσει και έχω κάνει streetwork, είναι το δώρο του διακινητή. Τώρα εσείς λέτε ό, τι θέλετε…»

«Με καλέσατε για να μου κάνετε διάλεξη, εγώ σας λέω την άποψή μου, δεν είστε ούτε εσείς ο expert, ούτε εγώ. Με καλέσατε για έναν διάλογο» αντέδρασε εκ νέου ο επικεφαλής του ΜεΡΑ25 με τον δημοσιογράφο να σηκώνεται από τη θέση του και να επιμένει ότι «ο τρόπος που συζητάτε είναι λάθος και η ιστορία γράφει».

«Δεν σας κατάλαβα πάντως τι είπατε, δεν είχατε κανένα λόγο να εγκαλέσετε εμένα ή την συνάδελφό σας. Αν θέλατε να γίνει αλλιώς η συζήτηση, να συμμετείχατε» απάντησε ο κ. Βαρουφάκης.

Η ανάρτηση «επί προσωπικού»

Ο Γιάνης Βαρουφάκης αρκετές ώρες μετά τη συζήτηση αυτή, έκανε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Χ «επί προσωπικού».

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 έγραψε χαρακτηριστικά τα εξής:

«Πριν δέκα χρόνια και μερικούς μήνες, όταν παραιτήθηκα από το υπουργείο Οικονομικών, ήξερα ότι θα γινόμουν αντικείμενο μίσους της οργισμένης ολιγαρχίας. Ο λόγος; Ήμουν ο μόνος υπουργός Οικονομικών που τόλμησε να πει ένα κατηγορηματικό «όχι» σ’ ένα ακόμη μνημονιακό δάνειο, το οποίο η ολιγαρχία είχε άμεση ανάγκη για να κρατηθεί στα πράγματα.

Προβλέποντας τις επιθέσεις που θα εξαπολύονταν εναντίον μου, στην επιστολή παραίτησής μου έγραψα: «Θα φορώ στο πέτο μου το μίσος τους ως παράσημο». Από τότε αυτό κάνω.

Η αδιάκοπη δολοφονία χαρακτήρα που βίωσα από τα συστημικά ελληνικά ΜΜΕ ήταν αναμενόμενη – για τους ολιγάρχες ιδιοκτήτες τους ήμουν, άλλωστε, μια δυσάρεστη υπενθύμιση εκείνης της σύντομης στιγμής το 2015, όταν πανικοβλήθηκαν νιώθοντας ότι είχαν χάσει τον έλεγχο του λαού. Υπήρχε, ωστόσο, κάτι άλλο, κάτι πολύ πιο επικίνδυνο που δεν το είχα προβλέψει: ο τρόπος με τον οποίο η συστηματική δαιμονοποίησή μου από τα ΜΜΕ με μετέτρεψε σε στόχο που καθένας μπορούσε να πλήξει χωρίς την παραμικρή συνέπεια για τον ίδιο – fair game το ονομάζουν οι Άγγλοι.

Καθώς οι προσβολές και οι επιθέσεις εναντίον μου πολλαπλασιάζονταν, λίγο – λίγο, βουβά, υποσυνείδητα, δόθηκε η εντύπωση σε σχεδόν όλους ότι είναι εντάξει να μου επιτίθενται κι αυτοί κάτω από τη ζώνη. Να λένε ψέματα για μένα, χωρίς κανένα φόβο ότι θα αποκαλυφθούν ως ψεύτες. Να με προσβάλουν χυδαία, χωρίς να ανησυχούν ότι θα φανούν αγενείς. Να μου επιτίθενται σωματικά σε δημόσιους χώρους, πεπεισμένοι ότι θα τη γλιτώσουν, καθώς το κράτος δεν θα κουνήσει ούτε το δαχτυλάκι του για να με προστατεύσει.

Και το χειρότερο; Αυτή η σιωπηλή «άδεια» προς τον καθένα να με κακοποιεί, που αρχικά προσφέρθηκε από το κατεστημένο, υποσυνείδητα έγινε αποδεκτή από ανθρώπους της Αριστεράς, ακόμη και από σημαντικούς ανθρώπους που δεν ενδιαφέρονται για την εξουσία.

Πρώην σύντροφοι από την εποχή που ήμασταν στην κυβέρνηση, το ΚΚΕ (ιδίως το ψέμα ότι υπέγραψα μνημόνιο), ακτιβιστές που εκτιμώ από τον χώρο της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, ακόμη και άνθρωποι που με εκτιμούν – όλοι νιώθουν, βαθιά μέσα τους, συχνά χωρίς να το καταλαβαίνουν, ότι μπορούν να μου επιτεθούν, να με προσβάλουν, να με κακομεταχειριστούν χωρίς καμία συνέπεια. Και πολλοί εκμεταλλεύτηκαν αυτή την σιωπηλή «άδεια» που τους πρόσφερε το σύστημα.

Δέκα χρόνια και μερικούς μήνες αργότερα, μετά από ένα ακόμη σκανδαλώδες περιστατικό νωρίτερα απόψε σε τηλεοπτικό κανάλι όπου ήμουν προσκεκλημένος, ένιωσα την ανάγκη να καταγράψω αυτή την εμπειρία, να την αποτυπώσω γραπτώς.

Σας ευχαριστώ που με διαβάσατε».