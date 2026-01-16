Πέθανε ο επιχειρηματίας Νεκτάριος Γαλίτης: Η συγκινητική ανάρτηση του Μιχάλη Ιατρόπουλου – «Πέτα στο φως που σου ταιριάζει»

  • Πέθανε ο γνωστός επιχειρηματίας, Νεκτάριος Γαλίτης. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο ηθοποιός και κολλητός φίλος του, Μιχάλης Ιατρόπουλος, με ανάρτησή του στα social media.
  • Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος ανέβασε μια κοινή φωτογραφία τους στο Instagram και τον «αποχαιρέτησε» με συγκινητικά λόγια, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Πέτα στο φως που σου ταιριάζει».
  • Σημειώνεται ότι ο Νεκτάριος Γαλίτης ήταν ιδιοκτήτης καταστήματος στο Μικρολίμανο.
Πέθανε ο γνωστός επιχειρηματίας, Νεκτάριος Γαλίτης. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο ηθοποιός και κολλητός φίλος του, Μιχάλης Ιατρόπουλος με ανάρτησή του στα social media.

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος ανέβασε μια κοινή φωτογραφία τους στο Instagram και τον «αποχαιρέτησε» με συγκινητικά λόγια:

«Καλό ταξίδι λατρεμένε όλων μας Κύριε Νεκτάριε Γαλίτη. Καλή ξεκούραση λιοντάρι μου, πέτα στο φως που σου ταιριάζει. Σε ευχαριστώ για την τρέλα σου και την ανεπανάληπτη ψυχάρα σου. Είμαστε πολύ τυχεροί σε όσους έκανες την τιμή να είμαστε φίλοι σου Καλή αντάμωση αδερφέ μου ξεκουράσου».

Σημειώνεται ότι ο Νεκτάριος Γαλίτης ήταν ιδιοκτήτης καταστήματος στο Μικρολίμανο.

