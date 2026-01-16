Σουφλί: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά – 20 συλλήψεις, ανάμεσά τους και στρατιωτικοί

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (16/01) στο Σουφλί Έβρου, για ναρκωτικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Evros-news.gr, έχουν συλληφθεί περίπου 20 άτομα, ανάμεσα τους και δυο ή τρεις στρατιωτικοί, από τις ειδικές ομάδες της Αστυνομίας, που έκαναν εφόδους σε σπίτια και με ειδικά εκπαιδευμένα αστυνομικά σκυλιά στον εντοπισμό ναρκωτικών.

Πρόκειται για μια συντονισμένη επιχείρηση που οργανώθηκε σε κεντρικό επίπεδο έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών, σύνεργα επεξεργασίας και φυσικά χρηματικά ποσά.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Αλεξανδρούπολης και οι Στρατιωτικοί στον Εισαγγελέα του Στρατοδικείου Ξάνθης.