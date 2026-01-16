Βόλος: Μαθητής δημοτικού έβγαλε σουγιά στο προαύλιο του σχολείου – Απείλησε συμμαθητή του

Μαθητής δημοτικού έβγαλε σουγιά στο προαύλιο του σχολείου στον Βόλο. Όλα συνέβησαν την ώρα του διαλείμματος, μπροστά στα μάτια δεκάδων μαθητών.

Όπως αναφέρει το thenewspaper.gr, ένας μαθητής απείλησε συμμαθητή του με αμβλύ αντικείμενο, προκαλώντας πανικό. Τα παιδιά άρχισαν να τρέχουν έντρομα προς τις δασκάλες και τον διευθυντή, φωνάζοντας ότι «έβγαλε μαχαίρι». Μέσα σε λίγα λεπτά, το προαύλιο μετατράπηκε από χώρο παιχνιδιού σε σκηνικό φόβου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό ξεκίνησε από έναν ασήμαντο καβγά μεταξύ μαθητή της ΣΤ΄ τάξης του ενός σχολείου και μαθητή της Ε΄ τάξης συστεγαζόμενου δημοτικού. Οι δύο σχολικές μονάδες μοιράζονται τον ίδιο προαύλιο χώρο, γεγονός που συνέβαλε στην ένταση της στιγμής.