Σδούκου στον Realfm 97,8: Διάλογος με αγρότες, όχι με υβριστές

Στις προϋποθέσεις του ουσιαστικού διαλόγου με τον αγροτικό κόσμο, στη στήριξη των αγροτών με συγκεκριμένα μέτρα εντός δημοσιονομικών ορίων, αλλά και στις πολιτικές εξελίξεις αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Μιλώντας στον Realfm 97,8 και στους Ρίτσα Μπιζόγλη και Νίκο Ρογκάκο, η κ. Σδούκου τόνισε ότι υπάρχουν θεσμικά όρια στον διάλογο, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε ύβρεις και παραβατικές συμπεριφορές.

Σχετικά με το πλαίσιο της επικείμενης συνάντησης του πρωθυπουργού με τους αγρότες, η κ. Σδούκου τόνισε ότι ο διάλογος δεν μπορεί να διεξάγεται με υβριστές. Όπως υπογράμμισε, «όλοι είδαμε και ακούσαμε τι είπε ο κ. Ανεστίδης. Πρόκειται για ένα αισχρό υβρεολόγιο, απολύτως απαράδεκτο, με ντροπιαστικές εκφράσεις πεζοδρομίου». Ξεκαθάρισε ότι «δεν μπορεί σε ένα τραπέζι να κάθεται ο πρωθυπουργός με έναν άνθρωπο που τον βρίζει με αυτόν τον τρόπο».

Εξέφρασε, μάλιστα, έντονο προβληματισμό για την απουσία καταδίκης τέτοιων συμπεριφορών, σημειώνοντας ότι δεν έχει εντοπίσει «ανακοινώσεις μπλόκων ή επίσημες τοποθετήσεις κομμάτων που να καταδικάζουν αυτές τις ύβρεις». Σημείωσε μάλιστα ότι θα της προκαλούσε μεγάλη εντύπωση αν, μετά από όσα ειπώθηκαν, ο συγκεκριμένος εκπρόσωπος επιδίωκε να συμμετάσχει στη συνάντηση.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ επανέλαβε ότι βασικός όρος που έχει θέσει ο πρωθυπουργός είναι να μην συμμετέχουν στις συναντήσεις άτομα που ελέγχονται για παρανομίες ή παραβατικές συμπεριφορές, τονίζοντας ότι «δεν μπορεί κάποιος που ελέγχεται για παρατυπίες να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τον πρωθυπουργό».

Στήριξη των αγροτών με ρεαλισμό

Αναφερόμενη στη στήριξη του αγροτικού κόσμου, η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση σέβεται και τιμά διαχρονικά τους αγρότες. Τόνισε ότι όλες οι πολιτικές για τον πρωτογενή τομέα έχουν κοινό στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής και την ελάφρυνση από βάρη, τόσο σε προηγούμενες κρίσεις όσο και σήμερα.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι «δυνατότητες για περαιτέρω παροχές με δημοσιονομικό κόστος δεν υπάρχουν», καθώς υπάρχουν και άλλες κοινωνικές ομάδες που χρειάζονται στήριξη. Όπως σημείωσε, «είναι ώρα να αλλάξουμε σελίδα. Μετά από πενήντα ημέρες κρίσης που ταλαιπωρεί τους πολίτες και τους αγρότες, πρέπει να δούμε πώς προχωράμε μπροστά», ώστε να υπάρξει προοπτική για τα επόμενα βήματα.

Η κ. Σδούκου επανέλαβε ότι όσα ανακοινώθηκαν θα υλοποιηθούν. Τόνισε εξάλλου πως «θα κάνουμε όσα περισσότερα μπορούμε, μακάρι να μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα», υπογραμμίζοντας ότι η ζύμωση και ο διάλογος οδηγούν σε καλύτερες και πιο βιώσιμες λύσεις.

Τα επόμενα βήματα για τον πρωτογενή τομέα

Αναφέρθηκε στα μέτρα που έχουν ήδη παρουσιαστεί στους αγρότες κατά την πρώτη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, σημειώνοντας ότι «ήταν εμφανής η αλλαγή κλίματος και η αισιοδοξία με την οποία αποχώρησαν». Μέτρα που περιλαμβάνουν την αναδιανομή αδιάθετων πόρων της βασικής ενίσχυσης, τη σημαντική μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος, την αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας μέσω ΕΛΓΑ, το αφορολόγητο στην αντλία.

Όπως τόνισε, «ακολούθησε και η επόμενη συνάντηση με τους αρμόδιους υπουργούς, όπου προχώρησαν επιμέρους τεχνικά ζητήματα», ενώ η συζήτηση θα συνεχιστεί τόσο σε διακομματικό επίπεδο όσο και για τις μεγάλες προκλήσεις του αγροτικού τομέα, όπως η ΚΑΠ, η κλιματική κρίση και το αναγκαίο τεχνολογικό άλμα. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι «δημοσιονομικό περιθώριο για επιπλέον παροχές δεν υπάρχει, αν και σε τεχνικό και θεσμικό επίπεδο μπορεί να υπάρξουν βελτιώσεις».

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις και την ίδρυση κόμματος από την κ. Καρυστιανού, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι «συνηθίζουμε να λέμε ότι μια δημοσκόπηση είναι η φωτογραφία της στιγμής, νομίζω ότι έχει σημασία, έχει αξία να δούμε “πέρα από την στιγμή”, να διερευνήσουμε το τι είναι, τότε και τα νούμερα των δημοσκοπήσεων φωτίζονται διαφορετικά»

Όπως τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, πρόκειται για ένα πολιτικό εγχείρημα που «είναι ένα απολύτως προσωποπαγές κόμμα – ακόμη και ο τρόπος που το αποκαλούμε, ως “κόμμα Καρυστιανού”, αυτό από μόνο του κάτι λέει». Υπογράμμισε ότι επιχειρεί να εμφανιστεί ως αντισυστημικό, «επιτιθέμενο στη Δικαιοσύνη χωρίς να γνωρίζουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της δίκης(των Τεμπών) και εξαπολύοντας επιθέσεις σε πολιτικά κόμματα χωρίς αποδείξεις».

Όπως σημείωσε η κ. Σδούκου, το φαινόμενο αυτό αποτελεί σε έναν βαθμό «προϊόν του αντισυστημισμού και της τοξικότητας που καλλιέργησε η αντιπολίτευση», μιας ατμόσφαιρας που κάποιοι «επένδυσαν ότι θα τους ωφελήσει πολιτικά» και σήμερα βλέπουν την κ. Καρυστιανού να διεκδικεί το όποιο αποτέλεσμα.

Τόνισε ότι «έχει έρθει η ώρα να μιλήσουμε όλοι με ειλικρίνεια και αυτοκριτική», επισημαίνοντας πως «ακόμη κι εμείς οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας, ότι δεν αντισταθήκαμε αρκετά -και κυρίως έγκαιρα- σε αυτή την τοξικότητα και τις συνωμοσίες και τις αφήσαμε να γιγαντωθούν». Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η ευθύνη για τη δημιουργία αυτού του κλίματος βαρύνει «ιδίως τα κόμματα που κυβέρνησαν, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, που συνέβαλαν καθοριστικά στο να γιγαντωθεί ο λαϊκισμός».

Ελληνοτουρκικές επαφές

Τέλος, αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές επαφές, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι δεν υπάρχει ακόμη «κλειδωμένη» ημερομηνία για τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, ωστόσο αυτή αναζητείται εντός Φεβρουαρίου. Τόνισε ότι «είναι πάντα θετικό να συζητούμε» και ότι οι ανοιχτοί και τακτικοί δίαυλοι επικοινωνίας συμβάλλουν στη διατήρηση της ηρεμίας.

Υπογράμμισε όμως ότι η ελληνική θέση παραμένει διαχρονικά σταθερή και αμετάβλητη. Η μόνη διαφορά με την Τουρκία είναι ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, αποκλειστικά υπό το πρίσμα του Διεθνούς Δικαίου.