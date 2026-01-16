Μαρία Καρυστιανού: Αποκαλύπτει την τελευταία συνομιλία με την κόρη της πριν από το δυστύχημα των Τεμπών – «Οι 2 κλήσεις της πάντα θα με στοιχειώνουν»

Την τελευταία συνομιλία που είχε με την κόρη της, Μάρθη, που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα των Τεμπών, αποκάλυψε για πρώτη φορά η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Down Town» της Κύπρου.

«Θυμάμαι που με πήρε το απόγευμα γύρω στις 7:00 η ώρα. Ήμουν στο ιατρείο μου αλλά εγώ εξέταζα και δεν απάντησα. Κάτι που πάντα θα με στοιχειώνει. Μετά είχα πάρα πολύ δουλειά και ξεχάστηκα και με ξαναπήρε εκείνη στις 9:00 το βράδυ. Το σήκωσα, μιλήσαμε γρήγορα γιατί πάλι είχα δουλειά, για να μου πει: «Μαμά θα αργήσουμε. Έχω ξεχάσει τα κλειδιά, οπότε θα χτυπήσω. Μην τρομάξεις. Εγώ θα είμαι» τόνισε η Μαρία Καρυστιανού και πρόσθεσε:

«Ήταν μια συνομιλία που κράτησε λιγότερο από ένα λεπτό, αλλά το κλείσαμε στα γρήγορα γιατί είχα δουλειά. Πού να φανταζόμουνα ότι αυτή θα ήταν η τελευταία φορά που την άκουγα. Τέλος πάντων. Αυτές οι δύο κλήσεις της, η μία η αναπάντητη και η άλλη η βιαστική, είναι τα δύο πράγματα που πάντα θα με στοιχειώνουν. Θα έδινα τα πάντα να άλλαζα εκείνα τα τηλεφωνήματα, όπως και το ότι συζητούσαμε για εκείνη την εκδρομή, που λέγαμε μήπως να μην πάει. Είναι τα πράγματα που θα έδινα τα πάντα για να τα αλλάξω».

Στην ίδια συνέντευξη αναφέρθηκε και στην ενασχόλησή της με την πολιτική λέγοντας χαρακτηριστικά τα εξής:

«Η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ το περίμενα ότι θα φτάσω σε αυτό το σημείο. Δεν ξεκίνησα για να γίνω πολιτικός. Από τη θέση ευθύνης ως ενεργός πολίτης δηλώνω ότι ναι, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε κάτι πιο δραστικό. Διότι το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα ποτέ δεν θα δώσει λύσεις, γιατί αυτό θα σήμαινε τη διάλυσή του.

Ο ηγέτης βγαίνει από τον λαό. Δεν πρέπει να αυτοπροτείνεται. Και θα μείνω σε αυτό. Θα σεβαστώ τη γνώμη της πλειοψηφίας, αφού η διαδικασία επιλογής του επικεφαλής αυτού του κινήματος θα γίνει με δημοκρατικές διαδικασίες. Το ποιος θα ηγηθεί του κινήματος είναι το τελευταίο που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Μας ενδιαφέρει πριν και πάνω από όλα η ουσία και το έργο της ομάδας και όχι ποιος θα ηγείται αυτής».

Δείτε αποσπάσματα της συνέντευξης από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

