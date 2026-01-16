Ρωσία: Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι θεωρεί τη Γροιλανδία δανικό έδαφος

Η Δανία έλαβε μία… απροσδόκητη υποστήριξη από τη Ρωσία, καθώς το Κρεμλίνο δήλωσε ότι θεωρεί τη Γροιλανδία δανικό έδαφος και πρόσθεσε ότι η κατάσταση ασφαλείας γύρω από το νησί ήταν «εξαιρετική» από την άποψη του διεθνούς δικαίου, ανέφερε το Reuters.

Το πρακτορείο σημείωσε ότι η Μόσχα δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ήταν απαράδεκτο για τη Δύση να συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι η Ρωσία και η Κίνα απειλούν τη Γροιλανδία και είπε ότι η κρίση στην περιοχή έδειξε τα διπλά μέτρα και σταθμά των δυτικών δυνάμεων που διεκδικούσαν ηθική ανωτερότητα.

Νωρίτερα σήμερα, ωστόσο, ο Ρώσος Κίριλ Ντμίτριεφ – ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν για επενδύσεις και οικονομική συνεργασία – αστειεύτηκε για το ενδεχόμενο η Γροιλανδία… να γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ.