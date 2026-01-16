Λευκός Οίκος: «Η απόκτηση της Γροιλανδίας είναι ο σκοπός της ομάδας εργασίας» – Η αυστηρή απάντηση της Δανίας

Μετά τη συνάντηση με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη, οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας ανακοίνωσαν μια νέα διπλωματική συνάντηση για να συζητήσουν τις «θεμελιώδεις» διαφωνίες τους σχετικά με τη Γροιλανδία, δηλαδή, μια ομάδα εργασίας με τις ΗΠΑ.

Όμως αποδεικνύεται ότι ο Λευκός Οίκος δεν το βλέπει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.

Η Καρολάιν Λίβιτ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ισχυρίστηκε χθες το βράδυ ότι η ομάδα εργασίας συστάθηκε στην πραγματικότητα με σκοπό τις «τεχνικές συνομιλίες για την απόκτηση της Γροιλανδίας», προκαλώντας την άμεση διάψευση από τον υπουργό Εξωτερικών της Δανίας.

«Ο Πρόεδρος έχει καταστήσει σαφή την προτεραιότητά του. Θέλει οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποκτήσουν τη Γροιλανδία. Πιστεύει ότι είναι προς το συμφέρον της εθνικής μας ασφάλειας να το κάνουμε αυτό» επανέλαβε η Λίβιτ.

Παρά το αδιέξοδο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σχηματίσουν μια ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου για τη διεξαγωγή τεχνικών συζητήσεων επί του θέματος, η οποία αναμένεται να συνεδριάζει κάθε δύο έως τρεις εβδομάδες. Η ομάδα θα επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση των ανησυχιών ασφαλείας των ΗΠΑ, σεβόμενη παράλληλα την εδαφική ακεραιότητα της Δανίας και την αυτοδιάθεση της Γροιλανδίας.

Απαντώντας στον δανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα TV2, ο Lars Løkke Rasmussen επανέλαβε τις κόκκινες γραμμές της Δανίας σε εδαφικό επίπεδο και υπαινίχθηκε ότι εάν οι ΗΠΑ προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με αυτή τη νοοτροπία, θα είναι «μια πολύ, πολύ σύντομη σειρά συναντήσεων».

Εν τω μεταξύ, μια ομάδα Αμερικανών βουλευτών επισκέπτεται σήμερα την Κοπεγχάγη για συνομιλίες με ανώτερους αξιωματούχους της Δανίας και της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένου του Ράσμουσεν.

Ο Ράσμουσεν τόνισε ότι οποιοδήποτε σχέδιο εξαγοράς που υπονομεύει την κυριαρχία της Δανίας ή τα δικαιώματα των Γροιλανδών είναι «εντελώς απαράδεκτο». Σημείωσε επίσης ότι δεν υπάρχει άμεση απειλή από τη Ρωσία ή την Κίνα που να καθιστά απαραίτητο τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

Τα ευρωπαϊκά στρατεύματα στη Γροιλανδία δεν θα αλλάξουν την γνώμη του Τραμπ, λέει ο Λευκός Οίκος

Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία δεν αλλάζει το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τον έλεγχο του αρκτικού νησιού, δήλωσε ο Λευκός Οίκος.

«Δεν νομίζω ότι τα στρατεύματα στην Ευρώπη επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του προέδρου ή επηρεάζουν καθόλου τον στόχο του για την απόκτηση της Γροιλανδίας», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, σε δημοσιογράφους την Πέμπτη, όταν ρωτήθηκε εάν οι πρόσφατες ανακοινώσεις για ευρωπαϊκές στρατιωτικές αποστολές στο έδαφος θα επηρέαζαν τον Τραμπ.

Αυτή την εβδομάδα, αρκετά ευρωπαϊκά έθνη, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Σουηδία, η Φινλανδία, η Νορβηγία και η Ολλανδία, δήλωσαν ότι θα στείλουν στρατεύματα στη Γροιλανδία για να συμμετάσχουν σε μια στρατιωτική άσκηση της Δανίας — με μερικά από αυτά να βρίσκονται ήδη εκεί. Η Εσθονία συμμετέχει στον σχεδιασμό και «είναι έτοιμη να στείλει στρατιώτες στο έδαφος εάν ζητηθεί». Το ΝΑΤΟ δεν συμμετέχει στην στρατιωτική άσκηση, η οποία είναι μια διακυβερνητική άσκηση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επανειλημμένα απειλήσει με τη χρήση στρατιωτικής βίας για την κατάληψη του αρκτικού νησιού, το οποίο, όπως ισχυρίζεται, κινδυνεύει να πέσει στα χέρια της Ρωσίας και της Κίνας. Μετά τη συνάντηση με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας δήλωσε ότι η Δανία και η Γροιλανδία «εξακολουθούν να έχουν μια θεμελιώδη διαφωνία» με την Ουάσινγκτον.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε νωρίτερα την Πέμπτη στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας ότι η Γαλλία θα αναπτύξει χερσαία, αεροπορικά και ναυτικά μέσα στη Γροιλανδία τις επόμενες ημέρες.

«Η Γαλλία και οι Ευρωπαίοι πρέπει να συνεχίσουν, όπου απειλούνται τα συμφέροντά τους, να είναι παρόντες χωρίς κλιμάκωση, αλλά ασυμβίβαστοι στον σεβασμό της εδαφικής κυριαρχίας», δήλωσε.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Νορβηγία υποστηρίζουν δημόσια την προσπάθεια δημιουργίας μιας αποστολής του ΝΑΤΟ με την ονομασία Arctic Sentry, η οποία θα αυξήσει το αποτύπωμα της συμμαχίας και θα διαβεβαιώσει τον Τραμπ για τη δέσμευση της Ευρώπης στην ασφάλεια στην περιοχή.