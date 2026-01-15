Γαλλία: Σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας για Ιράν και Γροιλανδία

  • Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας, με αντικείμενο τις εξελίξεις στο Ιράν και τη Γροιλανδία.
  • Ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε την αποστολή 15 Γάλλων στρατιωτικών στη Γροιλανδία για τη στρατιωτική άσκηση «Αρκτική Αντοχή», η οποία διεξάγεται κατόπιν αιτήματος της Δανίας και με τη συμμετοχή άλλων χωρών.
  • Μετά από συνάντηση στις ΗΠΑ, ο Δανός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι είναι «ξεκάθαρο» πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιθυμεί την απόκτηση της Γροιλανδίας. Αυτό οδήγησε σε «επικοινωνιακό πόλεμο» μεταξύ Ουάσινγκτον και Παρισιού, με τη Γαλλία να τονίζει ότι το νησί «ανήκει και θα παραμείνει στην επικράτεια της Δανίας».
Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας, με αντικείμενο τις εξελίξεις στο Ιράν και τη Γροιλανδία. Στη συνεδρίαση συμμετέχουν η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε την αποστολή 15 Γάλλων στρατιωτικών στη Γροιλανδία, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη στρατιωτική άσκηση «Αρκτική Αντοχή». Η άσκηση διεξάγεται κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης της Δανία και σε αυτήν λαμβάνουν μέρος, εκτός από τη Γαλλία και τη Δανία, η Γερμανία, η Σουηδία και η Νορβηγία. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι πρώτοι Γάλλοι στρατιωτικοί βρίσκονται ήδη στο νησί, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλοι. Ανάλογες ασκήσεις στην περιοχή αποφασίστηκαν το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η απόφαση για τη σημερινή άσκηση ελήφθη μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και της ομόλογής του από τη Γροιλανδία, Βίβιαν Μότζφελντ, με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Μετά τη συνάντηση, ο Ράσμουσεν δήλωσε ότι είναι «ξεκάθαρο» πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιθυμεί την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Στο ίδιο κλίμα, ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί τόνισε ενώπιον της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης ότι οι δηλωμένες προθέσεις του Αμερικανού προέδρου για τη Γροιλανδία πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και να μην υποτιμηθούν, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Παράγοντας του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι η στρατιωτική άσκηση στοχεύει στο να καταστεί σαφές προς τις ΗΠΑ ότι το ΝΑΤΟ διατηρεί ενεργή παρουσία στη Γροιλανδία, ότι η Δανία έχει ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες της περιοχής και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδράμει στην ενίσχυση της ασφάλειας, τόσο της Αρκτικής όσο και των ίδιων των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την πλευρά της, εκπρόσωπος της Γροιλανδίας δήλωσε ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται περαιτέρω αύξηση της παρουσίας στρατιωτικών δυνάμεων χωρών του ΝΑΤΟ στο έδαφος του νησιού.

Ενδεικτικό της έντασης που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες είναι και ο «επικοινωνιακός πόλεμος» μεταξύ Ουάσινγκτον και Παρισιού. Ο Λευκός Οίκος ανήρτησε εικόνα με δύο έλκηθρα που φέρουν τη σημαία της Γροιλανδίας και παρουσιάζονται να καλούνται να επιλέξουν πορεία είτε προς τη Μόσχα και το Πεκίνο είτε προς την Ουάσινγκτον. Σε απάντηση, το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών δημοσίευσε εικόνα της Γροιλανδίας με την ευρωπαϊκή σημαία, υπογραμμίζοντας ότι το νησί «ανήκει και θα παραμείνει στην επικράτεια της Δανίας».

