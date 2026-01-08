Ο Τζέι Ντι Βανς προειδοποιεί: «Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να πάρουν “στα σοβαρά” τον Τραμπ για τη Γροιλανδία»

Σύνοψη

  • Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς συνέστησε στους Ευρωπαίους ηγέτες να “πάρουν στα σοβαρά τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών” όσον αφορά τη Γροιλανδία, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να αποκτήσει.
  • Ο Βανς δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο ότι “η συμβουλή μου προς τους Ευρωπαίους ηγέτες και οποιονδήποτε άλλον θα είναι να πάρουν στα σοβαρά τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών”.
  • Τόνισε επίσης ότι “αυτό που ζητάμε από τους Ευρωπαίους φίλους μας είναι να πάρουν πιο σοβαρά την ασφάλεια αυτού του εδάφους, γιατί εάν δεν το κάνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να κάνουν κάτι”.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ο Τζέι Ντι Βανς προειδοποιεί: «Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να πάρουν “στα σοβαρά” τον Τραμπ για τη Γροιλανδία»
Φωτογραφία: AP

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς συνέστησε σήμερα Πέμπτη στους Ευρωπαίους ηγέτες να “πάρουν στα σοβαρά τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών” όσον αφορά τη Γροιλανδία, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να αποκτήσει.

Reuters: Αυτό είναι το σχέδιο του Τραμπ για να εξαγοράσει τη Γροιλανδία – Εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει έως 100.000 δολάρια στους κατοίκους

“Η συμβουλή μου προς τους Ευρωπαίους ηγέτες και οποιονδήποτε άλλον θα είναι να πάρουν στα σοβαρά τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών”, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο και πρόσθεσε: “Αυτό που ζητάμε από τους Ευρωπαίους φίλους μας είναι να πάρουν πιο σοβαρά την ασφάλεια αυτού του εδάφους, γιατί εάν δεν το κάνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να κάνουν κάτι”.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

