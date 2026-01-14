Σαφές μήνυμα Μακρόν προς Τραμπ: Προειδοποιεί για «αλυσιδωτές συνέπειες» αν παραβιαστεί η κυριαρχία της Γροιλανδίας

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, προειδοποίησε για «άνευ προηγουμένου, αλυσιδωτές συνέπειες» αν παραβιαστεί η κυριαρχία της Γροιλανδίας, αναφερόμενος στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ.
  • Η Γαλλία παρακολουθεί την κατάσταση με πολύ μεγάλη προσοχή και θα ενεργήσει σε πλήρη αλληλεγγύη προς την Δανία και την κυριαρχία της.
  • Ο Γάλλος Πρόεδρος δήλωσε, μέσω της εκπροσώπου της κυβέρνησης, ότι «Δεν υποτιμούμε τις δηλώσεις για την Γροιλανδία».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Μακρόν
Φωτογραφία: AP

Μία παραβίαση της κυριαρχίας της Γροιλανδίας θα επέφερε «άνευ προηγουμένου, αλυσιδωτές συνέπειες», προειδοποίησε σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, αναφερόμενος στις ρητές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την ανάληψη του ελέγχου της νήσου.

«Η Γαλλία παρακολουθεί την κατάσταση με πολύ μεγάλη προσοχή και θα ενεργήσει σε πλήρη αλληλεγγύη προς την Δανία και την κυριαρχία της», πρόσθεσε.

«Δεν υποτιμούμε τις δηλώσεις για την Γροιλανδία», είπε ο Γάλλος πρόεδρος σύμφωνα με την εκπρόσωπο της γαλλικής κυβέρνησης, Μοντ Μπρεζόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απλήρωτοι δεκάδες συμβασιούχοι στο Νοσοκομείο Λέρου

Έλλειψη σιδήρου: 12 φρούτα και λαχανικά που μπορούν να τον ανεβάσουν

Έρχονται νέα ειδοποιητήρια για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας και ανασφάλιστα οχήματα – “Καθ’ οδόν” και τα βεβαιωμένα πρόστιμα

Διεθνείς αγορές: Σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ τα χρηματιστήρια και τα πολύτιμα μέταλλα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:16 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: H Γροιλανδία πρέπει να είναι υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ – Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό, δεν είναι αποδεκτό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενέτεινε τη ρητορική του σχετικά με την απόκτηση του ελέγχου...
13:41 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Φίλης στον Realfm 97,8: Θεωρώ ότι σίγουρα θα υπάρξει κάποια κίνηση των Αμερικανών σε μία προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν

Για τις εξελίξεις στο Ιράν μίλησε ο διδάκτωρ γεωπολιτικής και καθηγητής γεωστρατηγικής, Γιώργο...
13:17 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Γροιλανδία: Ένας «θησαυρός» σπάνιων ορυκτών στην καρδιά της Αρκτικής – Οι πλούσιοι αλλά ανεκμετάλλευτοι πόροι της

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, και της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότζφελντ,...
12:12 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Το Ιράν απειλεί ότι θα χτυπήσει αμερικανικές βάσεις σε περίπτωση επίθεσης των ΗΠΑ – Συναγερμός στο Κατάρ

Η Τεχεράνη προειδοποίησε τους συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ότι θα επιτεθεί στις αμερικαν...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι