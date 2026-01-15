Ερφάν Σολτάνι: «Η θανατική ποινή δεν ισχύει στην περίπτωση του 26χρονου» υποστηρίζουν ιρανικά ΜΜΕ

Σύνοψη από το

  • Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν ότι ο Ερφάν Σολτάνι δεν έχει καταδικαστεί σε θάνατο, διαψεύδοντας προηγούμενες αναφορές της οργάνωσης Hengaw περί επικείμενης εκτέλεσής του.
  • Ο Σολτάνι κατηγορείται για «συνωμοσία κατά της εσωτερικής ασφάλειας της χώρας και δραστηριότητες προπαγάνδας κατά του καθεστώτος», ωστόσο η θανατική ποινή δεν προβλέπεται για αυτές τις κατηγορίες, εφόσον επιβεβαιωθούν από δικαστήριο.
  • Οι ιρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι διαδηλώσεις, αρχικά για οικονομικά παράπονα, μετατράπηκαν σε αναταραχή υποκινούμενη από ξένους εχθρούς, με κατηγορίες για επιθέσεις σε δυνάμεις ασφαλείας και δημόσια περιουσία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ο Ερφάν Σολτάνι δεν έχει καταδικαστεί σε θάνατο, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw ανέφερε ότι ο 26χρονος, ο οποίος συνελήφθη για συμμετοχή σε διαδηλώσεις στην πόλη Karaj, επρόκειτο να εκτελεστεί την Τετάρτη.

Ωστόσο, την Πέμπτη, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ενώ ο Σολτάνι κατηγορείται για «συνωμοσία κατά της εσωτερικής ασφάλειας της χώρας και δραστηριότητες προπαγάνδας κατά του καθεστώτος», η θανατική ποινή δεν ισχύει για τέτοιες κατηγορίες εφόσον επιβεβαιωθούν από δικαστήριο. Η οικογένειά του είχε δηλώσει νωρίτερα ότι είχε ενημερωθεί ότι η εκτέλεσή του είχε αναβληθεί .

Το Ιράν και οι δυτικοί εχθροί του έχουν χαρακτηρίσει τις αναταραχές ως τις πιο βίαιες από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, η οποία εγκαθίδρυσε το σύστημα σιιτικής κληρικής διακυβέρνησης στο Ιράν.

Οι ιρανικές αρχές δήλωσαν ότι οι διαδηλώσεις μετατράπηκαν από νόμιμη διαμαρτυρία για οικονομικά παράπονα σε αναταραχή που υποκινήθηκε από τους ξένους εχθρούς τους, κατηγορώντας άτομα που χαρακτήρισαν τρομοκράτες ότι επιτέθηκαν στις δυνάμεις ασφαλείας και στη δημόσια περιουσία.

Σε μια κατακερματισμένη ιρανική αντιπολίτευση, ο Παχλεβί έχει αναδειχθεί ως εξέχουσα φωνή κατά τη διάρκεια των αναταραχών. Ο 65χρονος Παχλεβί, με έδρα τις ΗΠΑ, ζει εκτός Ιράν από τότε που ανατράπηκε ο πατέρας του, ο τελευταίος Σάχης του Ιράν. «Φαίνεται πολύ καλός, αλλά δεν ξέρω αν θα γινόταν δεκτός μέσα στη χώρα του», δήλωσε ο Τραμπ στο Reuters. «Και πραγματικά δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο».

«Δεν ξέρω αν η χώρα του θα αποδεχτεί την ηγεσία του, και σίγουρα αν το κάνει, θα ήταν εντάξει για μένα» σημείωσε.

 

11:40 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

08:01 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

06:55 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

06:23 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

