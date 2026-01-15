Γιάννης Σαρακατσάνης: «Η απιστία που θα με σκότωνε, θα ήταν να ανακαλύψω ότι η Αλεξάνδρα αγαπάει κάποιον άλλον και με εγκαταλείπει»

Ο Γιάννης Σαρακατσάνης βρέθηκε καλεσμένος στα «Καλύτερα Αργά» της Αθηναΐδας Νέγκα στο Action24 και μίλησε για το πώς μια παράσταση μπορεί να ανοίξει συζητήσεις για τον έρωτα, το σεξ, τον γάμο και το παιδί.

Ο γνωστός ηθοποιός αρχικά είπε τα εξής: «Το προσωπικό είναι σημαντικό στην εποχή μας. Και πουλάει αλλά και βοηθάει. Πρέπει να δείξουμε στον κόσμο ότι έχουμε προβλήματα, γιατί ζούμε σε μια εποχή και μία κοινωνία όπου όλοι δείχνουμε τον τέλειο εαυτό μας. Είναι πάρα πολύ καλό να δείχνεις ότι έχεις προβλήματα και να λένε “Ναι ρε φίλε, δεν είμαι τρελός, τα ’χουν κι άλλοι”. Στην παράσταση υπάρχουν τέσσερις ενότητες: Έρωτας, Σεξ, Γάμος, Παιδί. Στην πραγματικότητα η αγαπημένη μου είναι αναγκαστικά το παιδί, γιατί έχει κατακτήσει τις υπόλοιπες».

Ο ηθοποιός πρόσθεσε ότι «στην παράσταση, στην ενότητα σεξ έχει πιο πολύ πλάκα γιατί συζητάμε για την απιστία».

Σε ερώτηση αν είναι κακή η απιστία και ποια θα ήταν η δική του αντίδραση, ο Γιάννης Σαρακατσάνης απάντησε ότι «η απιστία δεν είναι τόσο κακή όσο νομίζουμε. Η απιστία που εμένα θα με σκότωνε, θα ήταν να ανακαλύψω ότι η Αλεξάνδρα αγαπάει κάποιον άλλον και με εγκαταλείπει. Αν είναι ένα επιπόλαιο σαρκικό τίποτα, είναι αλλιώς. Καλύτερα να μην το μάθεις. Πιστεύω πολύ στην αρχή του “δεν ψάχνουμε”. Όποιος ψάχνει βρίσκει».

