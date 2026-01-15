Τηλεθέαση (14/1): Τα νούμερα των πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών

Η τηλεθέαση στις πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές έχει διακυμάνσεις.

Στο Δυναμικό Κοινό, την πρωτιά κατέκτησε το Super Κατερίνα με ποσοστό 13,4%, ενώ ακολούθησαν το Buongiorno με 10,9% και Το Πρωινό με 10,4%. Κοντά βρέθηκαν οι Αταίριαστοι με 9,9%, το Breakfast@star με 8,5%, ενώ χαμηλότερα κινήθηκαν το 10 παντού (5,5%) και το Πρωίαν σε είδον (4,4%).

Στο Γενικό Σύνολο, στην κορυφή βρέθηκαν οι Αταίριαστοι με 16,9%, με το 10 παντού να ακολουθεί στο 14,8%. Ακολούθησαν Το Πρωινό (11,1%), Buongiorno (10,9%) και Super Κατερίνα (10,8%), ενώ χαμηλότερα κινήθηκαν το Breakfast@star με 6,2% και το Πρωίαν σε είδον με 4%.

Δυναμικό Κοινό

Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%) ALPHA Super Κατερίνα 13,4% MEGA Buongiorno 10,9% ANT1 Το Πρωινό 10,4% SKAI Αταίριαστοι 9,9% STAR Breakfast@star 8,5% OPEN 10 παντού 5,5% ERT1 Πρωίαν σε είδον 4,4%

Γενικό Σύνολο