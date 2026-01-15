Τηλεθέαση (14/1): Τα νούμερα των πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών

Η τηλεθέαση στις πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές έχει διακυμάνσεις.
Στο Δυναμικό Κοινό, την πρωτιά κατέκτησε το Super Κατερίνα με ποσοστό 13,4%, ενώ ακολούθησαν το Buongiorno με 10,9% και Το Πρωινό με 10,4%. Κοντά βρέθηκαν οι Αταίριαστοι με 9,9%, το Breakfast@star με 8,5%, ενώ χαμηλότερα κινήθηκαν το 10 παντού (5,5%) και το Πρωίαν σε είδον (4,4%).
Στο Γενικό Σύνολο, στην κορυφή βρέθηκαν οι Αταίριαστοι με 16,9%, με το 10 παντού να ακολουθεί στο 14,8%. Ακολούθησαν Το Πρωινό (11,1%), Buongiorno (10,9%) και Super Κατερίνα (10,8%), ενώ χαμηλότερα κινήθηκαν το Breakfast@star με 6,2% και το Πρωίαν σε είδον με 4%.
Δυναμικό Κοινό
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|13,4%
|MEGA
|Buongiorno
|10,9%
|ANT1
|Το Πρωινό
|10,4%
|SKAI
|Αταίριαστοι
|9,9%
|STAR
|Breakfast@star
|8,5%
|OPEN
|10 παντού
|5,5%
|ERT1
|Πρωίαν σε είδον
|4,4%
Γενικό Σύνολο
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|SKAI
|Αταίριαστοι
|16,9%
|OPEN
|10 παντού
|14,8%
|ANT1
|Το Πρωινό
|11,1%
|MEGA
|Buongiorno
|10,9%
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|10,8%
|STAR
|Breakfast@star
|6,2%
|ERT1
|Πρωίαν σε είδον
|4%