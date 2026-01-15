Τηλεθέαση (14/1): Τα νούμερα των πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών

Σύνοψη από το

  • Η τηλεθέαση στις πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές παρουσίασε διακυμάνσεις στα ποσοστά των εκπομπών.
  • Στο Δυναμικό Κοινό, την πρωτιά κατέκτησε το Super Κατερίνα με ποσοστό 13,4%, ενώ ακολούθησαν το Buongiorno και Το Πρωινό.
  • Στο Γενικό Σύνολο, στην κορυφή βρέθηκαν οι Αταίριαστοι με 16,9%, με το 10 παντού να ακολουθεί στο 14,8%.
Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση

Η τηλεθέαση στις πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές έχει διακυμάνσεις.

Στο Δυναμικό Κοινό, την πρωτιά κατέκτησε το Super Κατερίνα με ποσοστό 13,4%, ενώ ακολούθησαν το Buongiorno με 10,9% και Το Πρωινό με 10,4%. Κοντά βρέθηκαν οι Αταίριαστοι με 9,9%, το Breakfast@star με 8,5%, ενώ χαμηλότερα κινήθηκαν το 10 παντού (5,5%) και το Πρωίαν σε είδον (4,4%).

Στο Γενικό Σύνολο, στην κορυφή βρέθηκαν οι Αταίριαστοι με 16,9%, με το 10 παντού να ακολουθεί στο 14,8%. Ακολούθησαν Το Πρωινό (11,1%), Buongiorno (10,9%) και Super Κατερίνα (10,8%), ενώ χαμηλότερα κινήθηκαν το Breakfast@star με 6,2% και το Πρωίαν σε είδον με 4%.

 

Δυναμικό Κοινό

Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
ALPHA Super Κατερίνα 13,4%
MEGA Buongiorno 10,9%
ANT1 Το Πρωινό 10,4%
SKAI Αταίριαστοι 9,9%
STAR Breakfast@star 8,5%
OPEN 10 παντού 5,5%
ERT1 Πρωίαν σε είδον 4,4%

Γενικό Σύνολο

Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
SKAI Αταίριαστοι 16,9%
OPEN 10 παντού 14,8%
ANT1 Το Πρωινό 11,1%
MEGA Buongiorno 10,9%
ALPHA Super Κατερίνα 10,8%
STAR Breakfast@star 6,2%
ERT1 Πρωίαν σε είδον 4%

