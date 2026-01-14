Τηλεθέαση (13/1): Η κατάταξη στην prime time

Με ανταγωνισμό μόνο επαναλήψεις, το Survivor βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης σε δυναμικό και γενικό κοινό.

Τη Δευτέρα (19/1) επιστρέφουν σειρές και εκπομπές με νέα επεισόδια και πλέον θα δούμε αν το ριάλιτι του ΣΚΑΪ θα κρατήσει τις δυνάμεις του.

Δυναμικό Κοινό

Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%) SKAI Survivor 18,5 ALPHA Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε) 16,4 MEGA Στο Παρά Πέντε (Ε) 16,4 ALPHA Το Σόι σου (Ε) 15,1 ANT1 Don’t Forget the Lyrics (E) 7,1 STAR Τα Φαντάσματα (Ε) 7,1 STAR Ξένη Ταινία – Ο Άγνωστος 6,4 ANT1 The Roadshow (Ε) 6,1 OPEN Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) 1,8 OPEN Real View 1,6

Γενικό Σύνολο