Τηλεθέαση (13/1): Η κατάταξη στην prime time

Με ανταγωνισμό μόνο επαναλήψεις, το Survivor βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης σε δυναμικό και γενικό κοινό.
Τη Δευτέρα (19/1) επιστρέφουν σειρές και εκπομπές με νέα επεισόδια και πλέον θα δούμε αν το ριάλιτι του ΣΚΑΪ θα κρατήσει τις δυνάμεις του.
Δυναμικό Κοινό
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|SKAI
|Survivor
|18,5
|ALPHA
|Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)
|16,4
|MEGA
|Στο Παρά Πέντε (Ε)
|16,4
|ALPHA
|Το Σόι σου (Ε)
|15,1
|ANT1
|Don’t Forget the Lyrics (E)
|7,1
|STAR
|Τα Φαντάσματα (Ε)
|7,1
|STAR
|Ξένη Ταινία – Ο Άγνωστος
|6,4
|ANT1
|The Roadshow (Ε)
|6,1
|OPEN
|Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε)
|1,8
|OPEN
|Real View
|1,6
Γενικό Σύνολο
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|SKAI
|Survivor
|20,6
|MEGA
|Στο Παρά Πέντε (Ε)
|14,6
|ALPHA
|Το Σόι σου (Ε)
|13,9
|ALPHA
|Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)
|12,4
|ANT1
|Don’t Forget the Lyrics (E)
|7,4
|STAR
|Ξένη Ταινία – Ο Άγνωστος
|7,4
|ANT1
|The Roadshow (Ε)
|6,4
|STAR
|Τα Φαντάσματα (Ε)
|6,1
|OPEN
|Real View
|1,8
|OPEN
|Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε)
|1,4