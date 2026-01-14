Τηλεθέαση (13/1): Ανακατατάξεις στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

  • Στην τηλεθέαση της 13ης Ιανουαρίου, οι “Αταίριαστοι” του ΣΚΑΪ αναδείχθηκαν πρώτοι στο Γενικό Σύνολο, καταγράφοντας ποσοστό 20,3%.
  • Στο Δυναμικό Κοινό, το “Breakfast@star” του STAR κατέκτησε την κορυφή με 11,2%, αφήνοντας τους “Αταίριαστους” του ΣΚΑΪ στη δεύτερη θέση με 11,1%.
  • Αξιοσημείωτη είναι η επίδοση του “10 παντού”, το οποίο βρέθηκε στη δεύτερη θέση του Γενικού Συνόλου με 13,4%, αλλά στην έκτη θέση στο Δυναμικό Κοινό με 9%.
Έντονος ανταγωνισμός καταγράφηκε στην πρωινή τηλεοπτική ζώνη για την τηλεθέαση, με μικρές διαφορές ανάμεσα στις εκπομπές στο δυναμικό κοινό.

Το Breakfast@star πέρασε οριακά στην πρώτη θέση, ενώ οι Αταίριαστοι και το Buongiorno ακολούθησαν σε απόσταση αναπνοής. Στο γενικό σύνολο, την πρωτιά διατήρησαν καθαρά οι Αταίριαστοι, αφήνοντας πίσω το 10 παντού και τη Super Κατερίνα.

Η εικόνα δείχνει ότι η μάχη της πρωινής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας παραμένει ανοιχτή και ιδιαίτερα ανταγωνιστική.

Γενικό Σύνολο

Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 20,3%
OPEN 10 παντού 13,4%
ALPHA Super Κατερίνα 10,6%
ANT1 Το Πρωινό 10%
MEGA Buongiorno 9,9%
STAR Breakfast@star 6,6%

Δυναμικό Κοινό

Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
STAR Breakfast@star 11,2%
ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 11,1%
MEGA Buongiorno 10,8%
ANT1 Το Πρωινό 9,7%
ALPHA Super Κατερίνα 9,7%
OPEN 10 παντού 9%
ΕΡΤ1 Πρωίαν σε είδον 3,2%

