«Κίμων»: Εντυπωσιακές εικόνες της επιβλητικής φρεγάτας να «σκίζει» τη θάλασσα – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Σε ελληνικά νερά πλέει η πρώτη φρεγάτα κλάσης FDI HN «Belharra», «Κίμων», σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το Πολεμικό Ναυτικό.

Οι φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης στο enikos.gr με τη φρεγάτα «Κίμων» να πλέει με φόντο το ηλιοβασίλεμα, είναι εντυπωσιακές. «Σκίζει» τη θάλασσα επιβλητική, προκαλώντας δέος.

Σημειώνεται ότι η «Κίμων» θα πλεύσει σήμερα το μεσημέρι (λίγο πριν από τις 12:00 μ.μ.) στον Σαρωνικό Κόλπο με προορισμό τον ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας θα παραστούν στην εν πλω τελετή υποδοχής της Φ/Γ ΚΙΜΩΝ, της πρώτης ελληνικής FDI HN «Belharra».