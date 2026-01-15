«Κίμων»: Εντυπωσιακές εικόνες της επιβλητικής φρεγάτας να «σκίζει» τη θάλασσα – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Σύνοψη από το

  • Σε ελληνικά νερά πλέει η πρώτη φρεγάτα κλάσης FDI HN «Belharra», «Κίμων», σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το Πολεμικό Ναυτικό.
  • Οι φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης στο enikos.gr με τη φρεγάτα «Κίμων» να πλέει με φόντο το ηλιοβασίλεμα, είναι εντυπωσιακές. «Σκίζει» τη θάλασσα επιβλητική, προκαλώντας δέος.
  • Η «Κίμων» θα πλεύσει σήμερα το μεσημέρι στον Σαρωνικό Κόλπο με προορισμό τον ναύσταθμο Σαλαμίνας. Στην εν πλω τελετή υποδοχής της θα παραστούν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

φρεγάτα - ΚΙΜΩΝ

Σε ελληνικά νερά πλέει η πρώτη φρεγάτα κλάσης FDI HN «Belharra», «Κίμων», σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το Πολεμικό Ναυτικό.

Οι φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης στο enikos.gr με τη φρεγάτα «Κίμων» να πλέει με φόντο το ηλιοβασίλεμα, είναι εντυπωσιακές. «Σκίζει» τη θάλασσα επιβλητική, προκαλώντας δέος.

φρεγάτα- ΚΙΜΩΝ

Φρεγάτα - ΚΙΜΩΝ

Σημειώνεται ότι η «Κίμων» θα πλεύσει σήμερα το μεσημέρι (λίγο πριν από τις 12:00 μ.μ.) στον Σαρωνικό Κόλπο με προορισμό τον ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας θα παραστούν στην εν πλω τελετή υποδοχής της Φ/Γ ΚΙΜΩΝ, της πρώτης ελληνικής FDI HN «Belharra».

φρεγάτα - ΚΙΜΩΝ

09:23 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

08:32 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

07:22 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

01:39 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

