Πετρούπολη: «Με έριξε κάτω και άσκησε πίεση στο σώμα μου» – Συγκλονίζει η 13χρονη που έπεσε θύμα απόπειρας βιασμού

Σκηνές τρόμου μέρα- μεσημέρι έζησε μια 13χρονη στην Πετρούπολη, όταν την ώρα που περίμενε το λεωφορείο στη στάση της οδού Μετεώρων, άγνωστος της επιτέθηκε προσπαθώντας να ασελγήσει πάνω της.

«Περίπου στις 2 το μεσημέρι της Δευτέρας, ενώ βρισκόμουν μαζί με έτερες φίλες μου κοντά σε στάση λεωφορείου, με προσέγγισε ένας άγνωστος σε εμένα άνδρας. Χωρίς να πει κάτι άρχισε να θωπεύει το στήθος και τα γεννητικά μου όργανα, με έριξε κάτω κι άσκησε πίεση στο σώμα μου», κατέθεσε, σύμφωνα με το Mega.

Η 14χρονη γλίτωσε τα χειρότερα όταν στο σημείο εμφανίστηκε ένας περαστικός, ο οποίος έβαλε τις φωνές. Ο 31χρονος το έβαλε αμέσως στα πόδια, έχοντας καταφέρει πρώτα να αρπάξει το κινητό της 13χρονης.

«Ήρθε πάνω μου με σκοπό γενετήσιες πράξεις, αλλά αντιλήφθηκε διερχόμενο πολίτη. Τότε άρπαξε το κινητό μου και τράπηκε σε φυγή», πρόσθεσε στην κατάθεσή της.

Λίγα λεπτά αργότερα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ τον εντόπισαν και του πέρασαν χειροπέδες.

Όπως εξηγούν οι κάτοικοι, ιδίως τα βράδια, η γειτονιά τους γεμίζει από αγνώστους, ενώ δεν είναι λίγες και οι ληστείες που έχουν καταγραφεί στην περιοχή. Ωστόσο, η είδηση της απόπειρας βιασμού μιας ανήλικης, προκάλεσε πρωτοφανές σοκ.

Σε βάρος του 31χρονου δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού και ληστεία ανήλικης και αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

 

