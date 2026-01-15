Ιράν: Κινήσεις για αποκλιμάκωση των εντάσεων – «Δεν σκοπεύουν να εκτελέσουν διαδηλωτές» λέει ο Τραμπ

Οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να έχουν μειωθεί, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ υιοθέτησε έναν πιο μετριοπαθή τόνο απέναντι στην Τεχεράνη και πρότεινε μια παύση στην απόφασή του σχετικά με την απειλή στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ.

O Τραμπ είχε επανειλημμένα μιλήσει τις τελευταίες ημέρες για την παροχή βοήθειας στον ιρανικό λαό σχετικά με την καταστολή των διαδηλώσεων από το κυβερνών καθεστώς, η οποία, σύμφωνα με την οργάνωση Iran Human Rights, με έδρα τη Νορβηγία, έχει σκοτώσει τουλάχιστον 3.428 ανθρώπους και έχει οδηγήσει στη σύλληψη περισσότερων από 10.000.

Όπως όμως αναφέρθηκε νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε σε μια αιφνιδιαστική συνέντευξη στον Λευκό Οίκο ότι είχε λάβει διαβεβαιώσεις από «πολύ σημαντικές πηγές από την άλλη πλευρά» ότι η Τεχεράνη είχε πλέον σταματήσει τη χρήση θανατηφόρας βίας εναντίον διαδηλωτών και ότι οι εκτελέσεις δεν θα πραγματοποιούνταν.

Ερωτηθείς αν η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ έχει πλέον αποσυρθεί από το τραπέζι, ο Τραμπ απάντησε: «Θα το παρακολουθήσουμε και θα δούμε ποια θα είναι η διαδικασία».

Νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στο Fox News ότι «δεν υπάρχει σχέδιο» από το Ιράν να εκτελέσει ανθρώπους σε αντίποινα για τις αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες. «Ο απαγχονισμός αποκλείεται», είπε.

Ο Ερφάν Σολτάνι, ο πρώτος Ιρανός διαδηλωτής που καταδικάστηκε σε θάνατο από την έναρξη των τρεχουσών ταραχών, αναμενόταν να εκτελεστεί την Τετάρτη, αλλά η οικογένειά του ενημερώθηκε έκτοτε ότι η εκτέλεση έχει αναβληθεί .

Οι κινήσεις για την αποκλιμάκωση των εντάσεων ακολουθούν μια έξαρση δραστηριότητας που πυροδότησε ανησυχίες για την επικείμενη στρατιωτική δράση. Το Ιράν έκλεισε τον εναέριο χώρο του σε σχεδόν όλες τις πτήσεις χωρίς εξήγηση νωρίς την Πέμπτη και αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Lufthansa, δήλωσαν ότι οι πτήσεις τους θα αποφεύγουν τον εναέριο χώρο του Ιράν και του Ιράκ «μέχρι νεωτέρας».

Σε ορισμένα μέλη του προσωπικού μιας βασικής στρατιωτικής βάσης των ΗΠΑ στο Κατάρ δόθηκε οδηγία να εκκενώσουν την περιοχή, και η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κουβέιτ διέταξε επίσης το προσωπικό της να σταματήσει προσωρινά να επισκέπτεται τις πολλαπλές στρατιωτικές βάσεις στη μικρή αραβική χώρα του Κόλπου. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία προέτρεψε επίσης το προσωπικό να είναι προσεκτικό και να αποφεύγει τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Τεχεράνη είχε ενημερώσει τις περιφερειακές χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις, όπως η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία, ότι θα επιτεθεί σε αυτές τις βάσεις σε περίπτωση αμερικανικού χτυπήματος. Τον Ιούνιο, το Ιράν έπληξε την αλ-Ουντέιντ αφού οι ΗΠΑ έπληξαν εγκαταστάσεις εμπλουτισμού πυρηνικών όπλων στο Ιράν, αν και η επίθεση ήταν σε μεγάλο βαθμό συμβολική.

Άνοιξε ο εναέριος χώρος στο Ιράν

Το Ιράν έκλεισε τον εναέριο χώρο του σε όλες τις πτήσεις εκτός από τις διεθνείς πτήσεις προς και από το Ιράν με επίσημη άδεια στις 10:15 μ.μ. GMT την Τετάρτη, σύμφωνα με ανακοίνωση στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Η ειδοποίηση αφαιρέθηκε λίγο πριν τις 3 π.μ. GMT, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης Flightradar24, η οποία έδειξε ότι πέντε πτήσεις από τις ιρανικές αεροπορικές εταιρείες Mahan Air, Yazd Airways και AVA Airlines ήταν μεταξύ των πρώτων που επανεκκίνησαν τις πτήσεις τους πάνω από τη χώρα.