Οι αθλητικές μεταδόσεις 15/1/2026

Σύνοψη από το

  • Το ματς Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός για τη Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αναλυτικά όλες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/1/2026).
  • Επίσης, ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στο CEV Challenge Cup, ο Ολυμπιακός στο CEV Champions League και η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Ανδρών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Το ματς Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός για τη Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/1/2026):

08:00 Novasports Start WTA 250 Τένις

10:00 Novasports Start WTA 250 Τένις

10:00 Novasports 6HD WTA 500 Τένις

11:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα – ΒαλεντίνΒασερόΑδελαΐδατένις

17:30 COSMOTE SPORT 6 HD Παναθηναϊκός – Μπράγκα CEV Challenge Cup

18:00 Novasports 4HD Ντουμπάι – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός CEV Champions League

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Καχασόλ CEV Challenge Cup Γυναικών

19:30 Novasports Start Αθηναϊκός – Sopron Basket Eurocup Women

19:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Μπασκόνια Euroleague

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Μπολόνια Serie A

20:30 Novasports Prime Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός Euroleague

21:05 Novasports 2HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

21:30 Novasports 6HD Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

21:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Κροατία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Ανδρών

21:45 Novasports 4HD Παρί – Μονακό Euroleague

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Κόμο – Μίλαν Serie A

